La actriz Natasha Klauss, recordada por su actuación en la telenovela “Pasión de gavilanes″, no solamente ha destacado por su gran fama y popularidad, sino también por haber protagonizado un hecho llamativo con la modelo Jessica Cediel. Esto ocurrió en las redes sociales a finales de agosto del 2022.

Jessica Cediel es una modelo, periodista y presentadora de televisión muy famosa en Colombia que sufrió daños en su cuerpo luego que un médico le inyectara biopolímeros en la zona de los glúteos.

Debido a esta situación que ponía en peligro su salud, Jessica Cediel, según indicó el portal ElHeraldo, se vio en la obligación de realizarse cinco cirugías no consecutivas con el objetivo de retirar el biopolímero que afectaba su organismo.

Su lucha no solamente fue en el plano de la salud, pues también interpuso una demanda contra el médico que le colocó dicha sustancia.

Finalmente, la modelo ganó la demanda y el profesional de la salud fue sentenciado a varios meses de cárcel.

Jessica Cediel nació en Colombia (Foto: Jessica Cediel/Instagram)

LA MODELO RECIBIÓ EL APOYO DE SUS FANS

Pero durante todo ese tiempo la modelo y presentadora de televisión recibió el respaldo de sus millones de seguidores en las redes sociales. Precisamente, a través de esa plataforma Jessica Cediel se dirigió a ellos.

“Por fin siento que tengo cara para presentarme y hablarles por aquí, para agradecerles por tanto amor, por tanto cariño y por tantas muestras bonitas de apoyo”, expresó según ElHerlado.

Jessica Cediel es una modelo muy reconocida en su país (Foto: Jessica Cediel/Instagram)

¿NATASHA KLAUSS NO SE SOLIDARIZÓ CON JESSICA CEDIEL?

A finales de agosto la revista vea usó sus redes sociales y publicó un video donde aparece la modelo agradeciendo el respaldo de sus fans.

Sin embargo, según informa El Espectador, un comentario de la actriz Natasha Klauss llamó la atención de los millones de cibernautas.

“Me duele el estómago cada vez que veo algo que sé que es ganas de dañar a alguien. Me conmueve mucho ver cómo estamos ciegos ante el juego del ego (en muchos casos inconsciente) donde se apoya por siempre a quien nos “conmueve” desde la víctima. De esto se ha tratado este drama, la víctima y victimario, me pregunto ¿cuándo nos haremos responsables de nuestros actos? ¿Más aún cuando ya el “victimario” según este drama, ha cumplido al 100 su papel y hasta ha “pagado” por su acto?”, indicó Klauss según el citado medio.

LA RESPUESTA DE JESSICA CEDIEL

La modelo Jessica Cediel continuó recibiendo el apoyo de sus millones de seguidores en las redes sociales y también se animó a responder el comentario de la reconocida actriz. Para ello hizo una publicación en Twitter que generó miles de reacciones.

“Cualquier pendeja viene a hablar lo que no sabe y no le consta… Qué más se puede esperar si el dolor no lo ha vivido ella. Ojalá nunca tenga un quebranto de salud causado por una irresponsabilidad ajena”, escribió.

Cualquier pendeja viene a hablar lo que no sabe y no le consta… Que más se puede esperar si el dolor no lo ha vivido ella. ❤️‍🩹 Ojalá nunca tenga un quebranto de salud causado por una irresponsabilidad ajena🙏🏻 — Jessica Cediel (@jessicacediel) September 3, 2022

¿QUIÉN ES JESSICA CEDIEL?

Jessica Cediel nació el 4 de abril de 1982 en la ciudad de Bogotá.

Actualmente es una destacada modelo, periodista y presentadora de televisión en su país.

Estudió Comunicación Social y Periodismo en la Universidad de La Sabana. Su talento para el modelaje la llevaría a concursar en el evento Señorita Bogotá en el 2022.

Tras la universidad se dedicó a ser modelo publicitaria trabajando en comerciales de televisión y revistas. En el 2007 ingresaría a RCN y trabajó como presentadora del programa “Muy buenos días”.

Durante su trayectoria como presentadora ha tenido a su cargo importantes eventos como “La voz Estados Unidos”, “Juegos Olímpicos de Tokio 2020″, entre otros.