Hace unas semanas, Natasha Klauss le dio el “sí” al empresario Daniel Gómez en una ceremonia privada con varios elementos tradicionales colombianos, a pedido de la propia actriz que da vida a Sarita en “Pasión de gavilanes”.

En la ceremonia, la actriz de 46 años vistió un imponente vestido de novia blanco escotado, con un ligero encaje en la parte delantera y una amplia gasa en la zona de las mangas.

Fue así como Klauss completó su tercera ceremonia de la mano de Gómez, pues tiempo atrás se habían unido con una Mamo Wiwa, pueblo indígena de Colombia, y la segunda con un sacerdote cercano.

Natasha Klauss se casó con el empresario Daniel Gómez (Foto: Edison Lozano / Twitter)

LOS ACTORES DE PASIÓN DE GAVILANES EN LA BODA DE NATASHA KLAUSS

En sus redes sociales, la celebs de Colombia mostró varios detalles de su boda, celebrada el pasado 17 de junio, en la que incluyó videos de los asistentes, la decoración y la recepción de la ceremonia.

En las stories de Instagram, la actriz mostró, además, a quien fue el encargado de llevarla al altar: el actor cubano y excompañero de elenco, Jorge Cao.

Sin embargo, quienes no se pudieron observar en el evento fueron sus compañeros de elenco de “Pasión de Gavilanes”, por lo que muchos fanáticos le preguntaron a la colombiana por qué se ausentaron.

En una dinámica de preguntas y respuestas, Klauss preguntó a sus 1,7 millones de seguidores “¿A cuáles de mis invitados les gustaría ver?”, a lo que un usuario respondió “Danna García”.

Fue allí que “Sarita Elizondo” aprovechó para explicar lo ocurrido. “Tenía que dar esta respuesta en vivo porque, la verdad, por Michel por el Gato. No es ‘Pasión de Gavilanes’ es mi boda. Es la boda de Natasha con Daniel. Entonces, por favor, entiéndanlo, ¿vale?”, comentó en una transmisión.

Las preguntas no quedaron allí, pues otros seguidores le recordó la ausencia de sus compañeros, y respondió en la dinámica por Michel Brown, su pareja en la ficción de Telemundo y Caracol.

“Igual que les respondí por lo de Danna, el Gato y todo eso. De una vez aprovecho, es la boda de Natasha no es ‘Pasión de Gavilanes’. Y, bueno, algunos no pudieron asistir, si estuvieron invitados, pero no pudieron asistir”, señaló.