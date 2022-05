Habrá boda. El mundo de la actuación en Colombia se vestirá de gala para presenciar la boda de la actriz Natasha Klauss, famosa por su participación en “Pasión de gavilanes”, quien contraerá matrimonio con el empresario Daniel Gómez. La recordada Sarita Elizondo llegará al altar y desde ya ha generando gran emoción entre sus miles de fanáticos.

A sus 46 años la actriz colombiana Natasha Klauss unirá su vida a la de Daniel Gómez, un hombre que conquistó su corazón desde hace algunos años y que ahora han decidido dar un paso más y casarse.

Cabe indicar que Klauss inició su carrera como actriz a mediados de los años 90 donde fue parte de importantes producciones como “Señora bonita”, “Cazados”, “Corazón prohíbido”, “Caponera”, entre otras.

Sin embargo, fue en el 2003 cuando logró ser parte de “Pasión de gavilanes” (primera temporada) donde hizo el papel de Sarita Elizondo, logrando así hacerse conocida internacionalmente debido al gran éxito de la producción.

En “Pasión de gavilanes” ella compartiría roles con Michel Brown que hacía el papel de Franco Reyes y que era su pareja en la ficción.

Sarita es la pareja de Franco Reyes en Pasión de gavilanes (Foto: Telemundo)

En la vida real Natasha Klauss se convertirá en la esposa de Daniel Gómez y la emoción la ha invadido.

El futuro esposo de la actriz responde al nombre de Daniel Gómez y que -según People en español- se trata de un empresario dedicado al rubro de desinfección integral contra el COVID-19.

Fue durante la etapa de la pandemia en que ambos se habrían conocido y hasta ahora disfrutan de su gran romance.

En la vida real, Natasha Klauss y Daniel Gómez se casarán (Foto: Daniel Gómez/Instagram)

¿CUÁNDO SERÁ LA BODA DE LA ACTRIZ NATASHA KLAUSS Y DANIEL GÓMEZ?

La actriz Natasha Klauss decidió contraer matrimonio junto a su pareja Daniel Gómez y tras este anuncio los fans de la artista colombiana han expresado su emoción en las redes sociales.

Natasha Klauss junto a su futuro esposo Daniel Gómez (Foto: Daniel Gómez/Instagram)

El evento se llevará a cabo el viernes 17 de junio en Colombia. Klauss también sostuvo que junto a su pareja ya viven juntos casi dos años.

“Nunca en la vida me he casado. He tenido otras dos parejas a lo largo de mis bastantes añitos, pero nunca he hecho una ceremonia como tal. Es la primera vez que me voy a vestir de blanco y estoy con muchos nervios, estoy ansiosa, estoy con expectativas”, dijo mediante su cuenta de Instagram.

¿CÓMO SERÁ LA BODA DE NATASHA KLAUSS Y DANIEL GÓMEZ?

El matrimonio de Natasha Klauss será un evento muy llamativo, pues, ya se vienen realizando las coordinaciones para que todo salga como se ha planeado.

En ese sentido, la actriz reveló que para ese día contará con un sacerdote de una comunidad indígena la cual está ubicada en la Sierra Nevada.

Ese día la pareja estará acompañada por sus familiares y amigos cercanos y Klauss resaltó que será una fiesta “superchiquita”.

“Hacerlo a otro nivel más grande y ya compartir con personas que son más tus compañeros de trabajo y eso requiere otra dinámica diferente y una boda de ciento y pico de personas no es posible en este momento”, sentenció.