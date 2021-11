El anuncio del rodaje de la segunda temporada de “Pasión de gavilanes” no solo puso feliz al público que vibró con aquella producción colombiana allá por el 2003. Han sido los actores de la telenovela de Telemundo, quienes también han expresado su alegría por volverse a ver después de mucho tiempo. Este es el caso de Natasha Klauss y Danna García, quienes en redes sociales se dejan ver radiantes mientras comparten rodaje.

A mediados de octubre de 2021, Telemundo anunciaba con bombos y platillos que el rodaje de “Pasión de gavilanes” 2 empezaría muy pronto con los actores originales de la primera temporada como Mario Cimarro, Danna García, Natasha Klauss, Paola Rey, Juan Baptista, entre otros.

Muchos de los protagonistas de la ahora realización de Telemundo, usaron sus redes sociales para celebrar el regreso a lo grande de “Pasión de gavilanes,” luego de que muchos de ellos pasaron por diferentes episodios a causa de la pandemia por coronavirus que inició en marzo de 2020. Entre las más entusiastas, encontramos a Natasha y Danna, quienes se han vuelto a juntar para realizar nuevas aventuras en nombre de las hermanas Elizondo.

La segunda temporada de "Pasión de gavilanes" promete traer muchas sorpresas (Foto: Pasión de gavilanes / Instagram)

EL REENCUENTRO DE NATASHA KLAUSS Y DANNA GARCÍA EN “PASIÓN DE GAVILANES” 2

Uno de los regresos más aplaudidos por el público que sigue “Pasión de gavilanes” ha sido el de Natasha Klauss, Danna García y Paola Rey, quienes después de más de 17 años volverán personificar a las hermanas Elizondo. Fue, justamente, quien interpreta a Sarita, quien usó sus redes sociales para posar junto a Norma y dedicarle algunos elogios, mientras grababan una de las escenas de la temporada que se estrenará recién en el 2022.

“El tiempo pasa y nosotras mas lindas. Hoy después de muchos años observo con admiración, empatía y amor en las bellas mujeres que nos hemos convertido gracias a esta montaña rusa llamada ‘vida’. Te admiro Danna García siempre lo he dicho y me alegra mucho saber que después de tantos años esta relación creada en la pantalla la seguirán disfrutando nuestros seguidores cuando volvamos al aire con Pasión de gavilanes 2. Falta nuestra bella Paola Rey, pero les prometemos una foto las 3″, publicó Klauss en su cuenta de Instagram el pasado 16 de noviembre.

'Sarita' y 'Norma' se reencontraron en los estudios de Telemundo (Foto: Natasha Klauss / Instagram)

Ante el cariñoso mensaje de Klauss, Danna García no se pudo contener las ganas de contestar estas muestras de afecto y comentó la fotografía con un mensaje que denota la buena relación que hay ahora entre las bellas actrices colombianas. “Nati que hermoso regalo de la vida coincidir y sentir q se detuvo el tiempo.. pero mejor, cuanta admiración y cariño en esta gran aventura!!!”, escribió García.

¿QUÉ HABÍA DICHO DANNA GARCÍA SOBRE “PASIÓN DE GAVILANES”?

Si pensamos que todo ha sido color de rosa entre los actores de “Pasión da gavilanes”, nos equivocamos. Solo basta recordar unas declaraciones que Danna García dio en mayo del 2020, en donde afirmaba que nunca sintió como una familia a sus colegas con los que compartió muchos momentos durante las grabaciones de la primera temporada.

“Yo estaba muy sola. Yo no encontré una familia en Gavilanes, que me hubiera hecho mucha falta, encontré un freno de mano”, admitió la actriz.

La recordada Norma Elizondo dejó entrever con sus declaraciones que su papel en el melodrama despertó la envidia de sus compañeras. “Nos habían vendido a todos como que éramos 6 protagonistas y creo que ese fue parte del problema de que yo no encajara bien porque cuando empiezan los personajes de Mario y mío a ser como que en historia un poquito más protagonistas eso no cayó muy bien. No era culpa mía, pero terminas cargando el marrón, como dicen en España”, compartió.

Tras estas fuertes revelaciones los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar y algunos criticaban a García por desvelar la interna del elenco. Entre uno de estos mensajes, apareció la respuestas de Klauss, quien trató de ponerle paños fríos al asunto aseverando que solo es “un punto de vista”.

“Estamos en momentos de dar luz y energía, eso es lo único que deseo y cada quien elige qué dice y qué piensa y también está bien”, contestó la actriz colombiana.