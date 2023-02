Joana Sanz está pasando por una etapa muy difícil en su vida: no solo está golpeada emocionalmente por la reciente muerte de su madre, también está lidiando con el caso de su esposo Dani Alves, quien se encuentra en prisión por presuntamente violar a una mujer de 23 años en una discoteca de Barcelona la noche del pasado 30 de diciembre.

Desde que se hizo pública la denuncia de abuso sexual contra el futbolista brasileño, Joana Sanz se encuentra bajo mucha exposición mediática. Si bien en un inicio le mostró su apoyo a su esposo, luego cambió de opinión y se mostró muy reservada con el tema. De hecho, se especula que la modelo le habría pedido el divorcio a Dani Alves a través de sus abogados.

Luego de que el pasado domingo visitó a su esposo, Joana Sanz publicó un video en sus redes sociales donde se muestra bailando la canción “Fuera del mercado” del cantante venezolano Danny Ocean. Este gesto ha generado muchas criticas y cuestionamientos entre los usuarios, en especial de la familia de Dani Alves. ¿Qué pasó exactamente? Aquí te lo contamos.

Joana Sanz nació en Tenerife, en las Islas Canarias, España (Foto: Joana Sanz/ Instagram)

LA PELEA DE JOANA SANZ CON LA FAMILIA DE DANI ALVES

El miércoles 8 de febrero, Joana Sanz subió unas historias en su perfil de Instagram en la que aparece bailando la canción “Fuera del mercado” del cantante venezolano Danny Ocean.

“Vamos pa’ arriba”, escribió la modelo de Tenerife con un emoji de un cohete levantando vuelo. Luego se le escucha cantando varias partes del temay haciendo gestos que han molestado a la familia de Dani Alves.

En julio de 2017, Joana Sanz y Dani Alves se casaron en la paradisíaca isla de Formentera a la que acudieron familiares y amigos ceranos (Foto: Joana Sanz/ Instagram)

“Mueve tu cuerpo de felicidad eterna. Siente la electricidad subiendo por tus piernas. Dile al mundo que tu eres guerrero”, canta Joana Sanz, colocando su brazo izquierda en señal de fuerza.

La publicación de Joana Sanz provocó la ira de la familia del exjugador del FC Barcelona, que rapidamente se pronunció a través del programa “Espejo Público de Antena 3″. “Es obsceno y escabroso”, expresó el hermano de Dani Alves, quien señaló que mientras el jugador está en prisión, ella no debería compartir este tipo de bailes.

LA RESPUESTA DE JOANA SANZ A LA FAMILIA DE DANI ALVES

Ante las críticas y cuestionamientos, Joana Sanz se pronunció a través de su cuenta de Instagram para aclarar que su publicación no iba dirigida a alguien, ni se trataba de una indirecta.

“No sabía que se llamaba así. No va dirigido a nadie ni con esas intenciones. Estoy siguiendo la letra de una canción energética y que levanta los ánimos. La música es terapéutica. Si ven el baile de TikTok es parecido. No hagamos drama ni saquemos las cosas de contexto”, afirmó.

De hecho, la modelo de Tenerife aseguró que se dejó ver bailando porque la música la pone de buen ánimo y porque quiso mostrar algo de fortaleza ante la crisis personal que enfrenta.

“Tengo días mejores y peores. Es como una montaña rusa de emociones. Hay días que me siento bien y me gusta transmitirlo. La música me sirve. Yo me pongo música que levante los ánimos y que de un subidón para estar lo mejor posibles de toda la tempestad”, agregó.

Joana Sanz y Dani Alves están casados desde el 2017 (Foto: Joana Sanz/ Instagram)