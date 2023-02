El pasado viernes de 20 de enero, miembros de los Mossos d’Esquadra de Les Corts de Barcelona trasladaron a Dani Alves a la Ciutat de la Justicia de la ciudad sin opción a fianza debido a una denuncia por presunto abuso sexual en su contra.

Desde aquel momento, la situación del exjugador del FC Barcelona, Juventus y la selección de Brasil no ha hecho más que complicarse, pues fue separado de su equipo, los Pumas de la UNAM y se hicieron públicas algunas contradicciones del deportista durante sus descargos.

Del mismo modo, su esposa Joana Sanz ha evitado pronunciarse sobre el caso más allá de su primera publicación de apoyo antes de su arresto, e incluso entró en una disputa con la familia del futbolista debido a una publicación en redes sociales.

Joana Sanz se ha mantenido en silencio tras el arresto de Dani Alves (Foto: Joana Sanz / Instagram)

LA CARTA DE LA ESPOSA DE DANI ALVES

Fue precisamente la modelo española quien hace unas horas rompió su silencio sobre su estado emocional ante el complicado momento que está viviendo, pues no solo es la crisis de su matrimonio, sino también por el reciente fallecimiento de su madre.

A un mes de la partida de su progenitora, que además era su mejor amiga, tal como admitió en varias oportunidades, Joana compartió una desgarradora carta en la que asegura sentirse sola.

“Hoy hace un mes que tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida; dejarte ir. Sigo con la sensación de que al llegar a casa, me vas a recibir con ilusión. Duele tanto sentir tu olor y no escucharte”, inició la modelo canaria su publicación.

De acuerdo con su publicación, Joana se encuentra luchando contra el duro golpe que significa el perder a su madre, aunque admite que es una batalla que le cuesta.

“Necesito tanto de tu abrazo, de verte reír o bailar… necesito tu alegría. Me dijiste que no llore y te prometo que pongo todo de mi parte para no hacerlo”, añadió.

En su proceso de superación, la celeb de España ha admitido que tiene días buenos y malos, y hace lo posible por recuperarse, esto pese a sentir la soledad en este momento.

“Tengo mis días más animados, pero ese frío interno, siempre me acompaña… y, a veces, me rompe en mil pedazos. Me siento sola, ¿sabes? Me dijiste que donde quiera que esté tú ibas a estar conmigo, pero no te siento”, expresó.

Finalmente, Joana Sanz indicó que si en algún momento se le ve feliz o riendo, es parte de su proceso de duelo, pues intenta animarse ante los complicados momentos que vive.

“Solo intento sanar mis heridas. A mi manera, a la que a mí me hace bien, a la que a mi madre le gustaría”, sentenció.