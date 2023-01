Con más de 40 títulos en su exitosa carrera futbolística, Dani Alves se ha convertido en uno de los jugadores más exitosos y con mayor reconocimiento en la historia del deporte, por lo que sus últimos años activo los está pasando en los Pumas de la UNAM de la Liga MX, tras ser parte de su selección en el Mundial Qatar 2022.

Pese a esto, el esposo de Joana Sanz no ha perdido oportunidad de divertirse en sus vacaciones, pasando el fin de año en Barcelona, ciudad en la que vivió sus mejores años al lado de Lionel Messi y Neymar.

Sin embargo, en esta última oportunidad, la noche de diversión le ha traído consecuencias a la celeb de España y Brasil, que afronta una denuncia por acoso contra una joven no identificada.

Dani Alves debía regresar a México para unirse los Pumas de la UNAM (Foto: Rodrigo Arangua / AFP)

EL ARRESTO A DANI ALVES

En los últimos días, trascendió que el lateral derecho fue detenido y trasladado a la Ciutat de la Justicia de Barcelona, donde brindó sus declaraciones por más de una hora debido a una demanda en su contra por presunta agresión verbal.

De acuerdo con medios locales, el futbolista de 39 años fue citado a la comisaría de los Mossos d’Esquadra de Les Corts de Barcelona, donde habría negado su responsabilidad en los presuntos actos, aunque fue trasladado en una patrulla a la corte de justicia de la ciudad.

Pese a esto, el deportista permanecerá retenido por disposición del juzgado número 15 de Barcelona, el cual ha ordenado prisión provisional y sin fianza mientras duran las investigaciones.

Así salió Dani Alves de la comisaría en Barcelona después de ir a declarar. pic.twitter.com/C6W3wIgCqR — Analistas (@SomosAnalistas_) January 20, 2023

LA DENUNCIA CONTRA DANI ALVES

De acuerdo con “El Mundo”, los hechos habrían ocurrido el pasado 30 de diciembre en la discoteca Sutton, uno de los locales más populares de la ciudad y que se encuentra de moda entre futbolistas y famosos.

En la denuncia, la joven asegura que Alves, 13 años mayor que ella, la habría llevado a un pequeño lavabo de la Zona VIP, donde la obligó a realizarle una felación y abofetearla. Luego de la presunta agresión, ambos volvieron a sus respectivos grupos y el deportista se retiró, mientras que la demandante le reveló lo ocurrido a sus amigos, quienes alertaron a los Mossos.

Cuando llegaron los agentes, el futbolista ya no se encontraba en la discoteca y a las pocas horas regresó a México, tal como tenía pactado. Por su parte, la denunciante ratificó su versión el 2 de enero, por lo que se ordenó que el deportista sea detenido mientras duran las investigaciones.

Del mismo modo, el programa Levántate OK destacó que en las cámaras de seguridad del local se ve a Alves ingresando a las 2:00 a.m. al local con unos amigos, a quienes se unieron algunas mujeres que ya se encontraban en la discoteca.

“Estaban bailando en actitud muy cariñosa, conversando y riendo, cuando una de ellas va al baño; el futbolista fue detrás y apenas unos segundos después salieron juntos y volvieron con el grupo. Cuando Dani Alves y sus amigos se fueron del local, la joven comienza a llorar y asegura que la han violado”, apuntaron.

LA DEFENSA DE DANI ALVES

Luego de conocerse que el futbolista habría realizado “tocamientos por debajo de su ropa interior, sin su consentimiento, en la discoteca Sutton de Barcelona”, este salió a defenderse en el programa “Y ahora Sonsoles”.

“Me gustaría desmentir todo. Estuve ahí en ese sitio, estuve con más gente, disfrutando. Todo mundo que me conoce, sabe que me encanta bailar, pero sin invadir el espacio de los demás, siempre respetando el entorno”, explicó.

A esto se le suma que su esposa, Joan Sanz, compartió una fotografía en la que se le ve de la mano con el mensaje “Juntos”.