Para nadie es un secreto que Argentina es uno de los principales candidatos para coronarse campeón en la Copa del Mundo Qatar 2022, un trofeo que le ha sido esquivo durante 36 años, esto pese a haber llegado a la final en los torneos de Italia 90 y Brasil 2014, donde cayeron dos veces ante Alemania.

Y es que gran parte de la esperanza de la albiceleste reside en el liderazgo de Lionel Messi, capitán y estrella del equipo, considerado uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol y a quien solo le falta ganar un Mundial para igualar a su máximo ídolo, Diego Armando Maradona.

Por su parte, la celeb de Argentina se ha mostrado comprometido con sus compañeros, encabezando el equipo campeón de la Copa América y siendo clave en el paso de la selección a cuartos de final, pese al tropiezo inicial ante Arabia Saudita.

Lionel Messi es uno de los jugadores más importantes de los últimos tiempos (Foto: Manan Vatsyayana / AFP)

EL GESTO DE LIONEL MESSI CON ANTONELA ROCUZZO

De aquella épica coronación en 2021, uno de los momentos más curiosos ocurrió cuando, en mitad de la celebración, el delantero del Paris Saint-Germain tomó su teléfono móvil e inició una llamada con su esposa Antonela Roccuzzo, quien lo ha apoyado durante toda su carrera deportiva.

Debido a esto, el astro argentino no ha disimulado su amor por ella, compartiendo varios momentos que han causado sensación en redes sociales, incluyendo un disimulado gesto durante los entrenamientos, el cual, lamentablemente, no puede replicar en el campo de juego.

De acuerdo con “El desmarque”, Messi acostumbra saltar a los entrenamientos con su anillo de compromiso puesto, para tener a su esposa muy cerca en todo momento. Una práctica curiosa que no se suele ver en otros futbolistas.

Cabe destacar que el siete veces ganador del Balón de Oro solo puede realizar este gesto durante las prácticas dirigidas con Lionel Scaloni, pues según el reglamento de la FIFA, no se puede ingresar al terreno portando anillos, cadenas o cualquier accesorio metálico.

Antonela Rocuzzo ha acompañado a su esposo Lionel Messi a Qatar 2002 (Foto: Antonela Rocuzzo / Instagram)

Si bien esta prohibición está vigente hace algunas décadas, existen jugadores, como el legendario goleador del Real Madrid, Raúl González, que han conseguido darle la vuelta a la norma y besan el dedo anular, donde se ubica el aro de compromiso, en dedicatoria a su pareja.

Por el momento, Lionel Messi no ha brindado detalles del romántico gesto hacia su esposa, esto debido a que el ex Barcelona FC no acostumbra a revelar detalles personales, limitando sus mensajes a sus publicaciones en redes sociales.