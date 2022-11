¿Cuánto gana la mayoría de los actores en España? La respuesta la ha dado Antonio Resines durante una entrevista en el programa Joaquín, el novato, que se emite por el canal Antena 3. Joaquín Sánchez se ha quedado atónito con la cifra y aquí también te la contamos.

Antonio Resines contó, en el programa del 9 de noviembre, que nunca había pensado en ser actor, pero sí en dedicarse al séptimo arte: “Me di cuenta que quería trabajar de esto viendo películas de Marisol. Quería estar ahí, formar parte de ese equipo de detrás de las cámaras. Quería hacer cine. De actor nunca lo pensé. Pero como no teníamos mucho dinero, cuando escribíamos un guion y no teníamos actores me ponía yo mismo”.

Antonio Resines contó que ha llegado a rodar más de 100 películas, ha ganado un Premio Goya por su papel en “La buena estrella” y habló sobre su etapa como presidente de la Academia de Cine, pero, sobre todo, de la realidad de los actores.

¿CUÁNTO GANA LA MAYORÍA DE LOS ACTORES EN ESPAÑA?

Antonio Resines contó que cuando ingreso al mundo de los actores, pudo confirmar la precariedad que vive su gremio y desveló a Joaquín Sánchez algunos datos.

Contó las desventajas de la actuación. Primero mencionó que la condición temporal del trabajo es “económicamente jodido”. “La gente no ahorra mucho. Cuando se trabaja se gana dinero si se trabaja en continuidad, pero estás un año sin trabajar y te comes todo lo que tengas”.

Otro punto fueron los bajos sueldos. “En esta profesión más del 90 por ciento de la gente no gana más de 6.000 euros al año. Los actores que conoce todo el mundo son 10 o 15, pero hay 14,000 actores censados en España”, aseguró.

Antonio Resines en entrevista con Joaquín Sánchez reveló la realidad de los actores de España (Foto: Antena 3)

La revelación dejó pasmado al presentador, que reacción con un “¡Cómo!” y seguido dijo: “Me has sorprendido, la cifra es acojonante. Creo que ya no me quiero dedicar a esto”, bromeó.

Y es que el programa “Joaquín, el Novato” tenía como objetivo encontrar una nueva profesión para el futbolista. Durante la presentación Antonio Resines incluso le dio algunas lecciones de actuación y hasta practicaron una “bofetada perfecta” y se pusieron en la piel de los hermanos Marx. Sin embargo, un salario de 6,000 euros al año no convenció al futbolista.

La presentación de Antonio Resines quiso mostrar la cruda realidad que viven los actores. Aunque Joaquín hizo algunas preguntas personales, estas fueron capeadas por el actor de forma muy elegante.

Resines se sincera con @joaquinarte sobre la cara menos conocida de la interpretación: ¿cuánto ganan los actores?



SPOILER: esta no la habíamos visto venir. 😱#ElNovatoResines

Directo ▶️ https://t.co/nwSRTYUmIb pic.twitter.com/aUaQZwhe8H — JoaquinElNovato (@JoaquinElNovato) November 9, 2022

¿CÓMO VER “JOAQUÍN, EL NOVATO”?

El programa conducido por Joaquín Sánchez se emite en Antena 3 todos los miércoles a las 22.45 horas en el prime time de la televisión española.

¿DE QUÉ TRATA “JOAQUÍN, EL NOVATO”?

Sánchez colgará sus botas muy pronto y ahora busca una nueva profesión. “Joaquín, el novato” es un programa de entretenimiento, espontaneidad, talento, buen humor y entrevistas. El andaluz se lanza con una nueva aventura en la que probará un trabajo diferente, entrevistando a célebres iconos de varias disciplinas. Estos le ayudarán a prepararse para una experiencia real con todos y cada uno de los distintos empleos.

A lo largo del formato, el futbolista se acercará a las profesiones de los rostros más famosos de España. En cada episodio, el invitado charlará con el futbolista sobre los secretos y las vivencias más relevantes de su trayectoria personal y profesional para preparar a Joaquín en la que podría ser su futura profesión. MÁS DETALLES AQUÍ