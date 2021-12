La popular Daniela Barrera Beltrán de “Sin senos sí hay paraíso”, Johanna Fadul, no ha tenido una buena racha en lo que respecta a salud. Si bien alcanzó gran éxito en lo profesional, no todo ha sido color de rosa, la intérprete de 36 años ha revelado en diversas ocasiones los difíciles problemas que le ha tocado enfrentar a lo largo de su existencia, como la pérdida de sus gemelas Antonella y Anabella.

Pero el terrible diagnóstico de sus niñas no fue la única batalla que debió luchar a bogotana. En una reciente entrevista, Fadul abrió su corazón y relató sensibles pasajes de su vida que la llevaron a ser ingresada por un largo periodo de tiempo en una clínica.

La actriz se casó con el cantante Juanse Quintero hace cinco años (Foto: Johanna Fadul / Instagram)

LA VEZ QUE JOHANNA FADUL FUE INTERNADA POR DEPRESIÓN

El pasado 30 de noviembre, Johanna asistió al programa “Buen día Colombia” de RCN Televisión, donde reveló que hace más de 10 años atravesó por problemas alimenticios que causaron daños en su salud.

“Es un tema que es como un laberinto sin salida, entra uno como en un tema de depresión y lo más feo es sentir que no se puede salir de eso, pero hoy les puedo decir que sí se puede, siempre y cuando uno tenga la fuerza de voluntad y las ganas”, expresó.

ESTUVO CUATRO MESES EN UNA CLÍNICA

El proceso de sanación tomó su tiempo. Fadul contó que estuvo cuatro meses internada en una clínica, donde inició un tratamiento que ha sido un trabajo de varios años y que continuará por muchos otros:

“Ahí aprendí, acepté y entendí que sea como sea primero tengo que amarme yo y aceptarme yo [...] “Fue como aceptar que tuve una condición durante un tiempo y que es algo que vivirá hasta el día que me muera dentro de mí y a veces no crean, no soy la más segura e invencible, no, tengo mis inseguridades y a veces cuando me subo de peso es como: ‘No, ¿por qué?’, y sufro’”

Los problemas con su peso es algo con lo que batalla cada día, pero tras recibir ayuda de expertos ha aprendido a lidiar con ello de forma sana:

“Sigue pasando pero ya lo sé manejar, esa es la clave, saber manejar y controlar ese demonio que tenemos y no nos deja en paz [...] Hagan caso omiso, no le paren bolas a esos fantasmitas que todo el tiempo tenemos encima que quizás nos están diciendo cosas que no son, Dios a todos nos mandó perfectos y únicos”, finalizó la actriz.