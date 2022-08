En los últimos meses, Johnny Depp y Amber Heard fueron protagonistas de la noticia mundial con un juicio de difamación mutua, el cual fue ganado finalmente por el actor luego de haberse presentado una serie de pruebas, testigos y demás por parte de cada una de las dos partes involucradas.

No obstante, todo lo que se vio en los tribunales no fueron los únicos argumentos que los dos artistas de Estados Unidos intentaron tener a su favor, ya que los dos quisieron usar algunas otras pruebas que fueron dejadas de lado en el proceso judicial y que no tuvieron valor al momento de tomar una decisión.

Tiempo después de haber terminado el juicio, se ha conocido cuáles han sido dichas pruebas que no se tomaron en cuenta y que destapa algunas intimidades de cada uno de ellos.

LAS PRUEBAS QUE JOHNNY DEPP QUISO USAR

Según la defensa legal de Amber Heard, el actor de “Piratas del Caribe” quiso hacerse con una fotografías del pasado de su representada en la que estaría totalmente desnuda.

Las intenciones de Johnny Depp con esas imágenes, supuestamente, eran trata de demostrar que antes de ser una artista reconocida en Hollywood, Heard habría sido escort.

“El señor Depp ha intentado, de forma inapropiada, introducir pruebas sobre los siguientes asuntos personales que carecen de relevancia. El señor Depp trata, de manera frívola y maliciosa, insinuar que la señorita Heard trabajó una vez como escort”, se puede leer en el documento.

LAS PRUEBAS QUE AMBER HEARD INTENTÓ USAR EN EL JUICIO

Del mismo modo, la actriz de 36 años de edad no pudo hacer uso de un presunto historial médico de Johnny Depp en el que se evidenciarían sus problemas de erección, el cual habría sido causante de algunas tensiones dentro de su intimidad.

También se pudo conocer que su defensa legal no tuvo el permiso para mostrar unas supuestas conversaciones entre Depp y Marilyn Manson, músico acusado de abusos sexuales y violación por parte de algunas de sus exparejas.