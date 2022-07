En un proceso judicial que duró varias semanas, la corte de Virginia le dio la razón a Johnny Depp en su proceso por difamación en contra de su exesposa Amber Heard, quien lo había acusado de violencia doméstica.

Durante las audiencias se destacaron algunos personajes que formaron parte de la defensa legal tanto del actor de “Piratas del Caribe” como de la protagonista de “Aquaman”, como la abogada Camille Vásquez y Kate Moss.

Precisamente, la modelo británica fue una de las que más llamó la atención, pues realizó una férrea defensa de la celeb de Estados Unidos, aunque evitando revelar los motivos de su participación.

Kate Moss defendió a Johnny Depp en el juicio contra Amber Heard (Foto: Evelyn Hockstein / AFP)

¿POR QUÉ KATE MOSS DEFENDIÓ A JOHNNY DEPP?

En una entrevista al programa Desert Island Discs de BBC Radio, la supermodelo se refirió por primera vez a su presencia en los juzgados e indicó por qué tomó partido por el actor.

Como se recuerda, aunque Moss respondió a todas las preguntas de ambas partes, cuando fue consultada “¿Por qué ha decidido testificar?”, la defensa de Depp objetó la pregunta, recibiendo la aprobación del juzgado.

De acuerdo con Kate, mantiene una fuerte amistad con el actor, por lo que no ha dudado en mostrarle su apoyo. “Sé la verdad sobre Johnny, sé que nunca me pateó por las escaleras. Tenía que decir la verdad”, explicó.

La modelo de 44 años hizo referencia a la acusación de Amber Heard, quien señaló que su exesposo había empujado a Kate Moss por las escaleras durante las vacaciones que pasaron en Jamaica durante las grabaciones de “Piratas del Caribe”.

“Nunca me empujó, ni me ha pateado, ni me ha tirado por ninguna escalera”, negó rotundamente en su intervención virtual desde su casa en Gloucestershire.

El testimonio de la británica fue clave en el juicio Heard - Depp, pues la modelo sostuvo una relación con Johnny entre 1994 y 1997, periodo en el que, destacó, nunca sufrió agresiones físicas o psicológicas.