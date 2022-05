Su relación terminó hace 25 años, pero la historia de amor que tuvieron Johnny Depp y Kate Moss ha sido desempolvada a raíz del juicio del actor con Amber Heard, quien ahora involucra a la modelo y la menciona como víctima de su exesposo. Más allá de lo que pasará en los tribunales, aquí te contamos qué fue lo que pasó con la mediática relación de los años 90.

Amber Heard, durante el juicio con Depp, la actriz lo expone como hombre violento y, para probarlo, mencionó que su expareja Kate Moss, hoy de 48 años, fue arrojada por las escaleras.

El testimonio de la modelo, que ha sido llamada a declarar, podría ser fundamental en el proceso. ¿Cuál es la historia de la supermodelo y el destacado actor? ¿Qué pasó?¿Por qué se acabó?

¿COMO SE INICIÓ LA HISTORIA DE AMOR DE JOHNNY DEPP Y KATE MOSS?

Johnny Depp, quien acababa de terminar su compromiso con Winona Ryder, y una tímida Kate Moss se conocieron en 1994, cuando el actor tenía 31 años y la modelo 20. Fueron presentados por el escritor George Wayne en una fiesta en el Café Tabsc, un lugar fecuentado por las modelos. “Johnny estaba en la parte de atrás cenando y Kate entró con Naomi y The GW la agarró e hizo la presentación”, reveló el escritor en marzo de 2019.

Quedaron flechados y no tuvieron problemas en hacer pública su intensa relación. Moss dijo una vez sobre su reunión: “Supe desde el primer momento que hablamos que íbamos a estar juntos”. La pareja se hizo muy mediática, no solo por sus demostraciones de amor, sino también por sus escándalos. Las discusiones comenzaron a brotar sin importarles quienes estuvieran presentes.

Escándalo

Una de escenas en la vida real del protagonista de “El joven manos de tijera”, fue cuando terminó arrestado la madrugada del 13 de septiembre de 1994 por causar destrozos dentro del Hotel Mark en Nueva York, Estados Unidos. El reporte policial indicaba que, el también músico, fue encontrado “intoxicado”, mientras que Moss totalmente ilesa. El juez ordenó pagar una suma de casi 10 mil dólares para la reparación de los daños dentro del inmueble. El actor justificó el comportamiento por el posible mal servicio del lugar.

Kate Moss y Johnny Depp tuvieron una intensa relación sentimental durante cuatro años (Foto. Getty)

¿Por qué se separaron?

La relación, con altos y bajos, duro cuatro años e incluso, cuando muchos creían que llegaría al altar, en 1997 llegó el final. Kate quedó muy afectada y un amigo dijo a The New York Post que el actor “le rompió el corazón”. La pareja se volvió a encontrar en la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes en mayo de 1998, pero no han tenido muchas reuniones desde entonces.

Años después, en 2012, Moss declaró en Vanity Fair que la separación le dolió mucho porque Depp la cuidó como nadie. El actor, por su parte, aceptó que él fue el culpable de que la relación no hubiera prosperado, pues le dio más importancia a su carrera que a su relación.

“Nunca antes me había emocionado tanto con una mujer”, dijo Depp a Hello! revista, donde confesó que su carácter no ayudó a solucionar las cosas. “He sido tan estúpido porque teníamos mucho a favor de nuestra relación”, añadió.