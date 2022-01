La actriz mexicana conocida por sus trabajos en “Hijas de la luna” y “La reina soy yo”, Michelle Renaud, está sumergida en una nueva controversia al acusar de ‘violencia’ al padre de su hijo, Josué Alvarado. Esto surgió después de que se diera a conocer que retomó su relación con el también actor Danilo Carrera, con quien mantiene un inestable noviazgo desde el 2018.

De acuerdo a una persona cercana a los artistas, Carrera no querría tener hijos con la mexicana debido al pésimo trato que tiene con su exesposo. De acuerdo a lo declarado a TV Notas, Renaud trataría mal a Alvarado ya que no le da suficiente pensión y por ello, le negaría las visitas con su hijo.

El medio de comunicación también desliza la posibilidad de que Michelle Renaud acuse de violencia a su ex con el fin de quedarse con la custodia de su hijo, de ahí que haya iniciado el escándalo mediático a través de sus redes sociales. Lo cierto es que Josué y Michelle estuvieron casados, aunque desde el inicio la relación no tenía una base sólida.

Michelle Renaud junto a Josué Alvarado cuando eran novios (Foto: Michelle Renaud / Instagram)

¿QUIÉN ES JOSUÉ ALVARADO?

Alvarado es un empresario y músico de 33 años que maneja el restaurante de comida mexicana ‘Lázaro’, el cual inauguró con Renaud cuando aún eran esposos. Así mismo, su amor por la música lo llevó a ser socio de la productora musical ' Major Tom’, además de dedicar sus ratos libres a tocar la batería.

¿CÓMO SE CONOCIERON MICHELLE RENAUD Y JOSUÉ ALVARADO?

Josué conoció a Michelle gracias a la amistad cercana que mantuvo con su hermano. En una entrevista para el programa “Hoy”, la actriz reveló que ambos tenían 22 años y que fue él quien dio el primer paso. Seis años después, los novios tuvieron a su primer hijo y decidieron casarse a causa de la insistencia de la novia de Carriera, quien quería que su bebé sepa que fue planeado:

“Yo no me quería casar, pero cuando estaba embarazada a los tres meses la hormona se me volvió loca. Estaba trabajando en ‘Super X’ con Miguel Ángel Fox y odiaba a toda la gente, odiaba todo y de pronto dije: ‘Mi hijo no va a nacer si no estoy casada, me tengo que casar porque Marcelo tiene que saber que lo planee y que fue de amor”.

La pareja se conoció a los 22 años (Foto: Michelle Renaud / Instagram)

EL ENFRENTAMIENTO ENTRE MICHELLE RENAUD Y JOSUÉ ALVARADO

El pasado 24 de enero, Michelle compartió en un video en vivo en su cuenta de Instagram donde habla sobre el padre de su hijo y el por qué están distanciados, dando a conocer que él cometió una serie de errores que muchos consideran como violencia.

“Empezó el papá a subir notas de que extrañaba a su hijo, pero él lo extraña por acciones que él tomó. Por acciones que lastimaron mucho a mi hijo y que me lastimaron a mí como su mamá, por las que yo tengo que proteger a mi bebé, y no solamente yo, la ley también está protegiéndolo”.

Como respuesta ante las declaraciones de la actriz, Josué publicó un video donde se deja ver junto a su hijo y se oye al menor decir cuánto lo aprecia: “Para papá, porque lo amo mucho”. Así mismo, muestra otras imágenes que revelan la relación cercana y de complicidad que mantienen, con la leyenda: “Marcelo y Papá. Por ti, una vida entera! PURO AMOR”.