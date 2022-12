Por más que su fallecimiento haya sido en 2009, habiendo pasado muchos años, el nombre de Juan López ha vuelto a ser mencionado en los medios de comunicación en los últimos días a causa de una revelación de Jenicka López, la presunta hija que tuvo con la recordada cantante Jenni Rivera.

Todo se debe a que la modelo e influencer de 25 años ha lanzado un podcast llamado “Overcomfort with Jenicka López”, en el que ha revelado, ante la sorpresa de todos los fans de ella y de su familia, que Juan López no es su verdadero padre, pese a que la educó, la amó como su princesa y le dio su apellido.

De acuerdo con sus declaraciones en el podcast, ella se sentía diferente a sus hermanos, así que tomó la decisión de someterse a una prueba de ADN con su hermano menor y el resultado fue que solo eran medios hermanos, lo cual le afectó de cierta manera, ya que no había quién le brinde algunas explicaciones, pues ambos padres ya habían perdido la vida.

Esta revelación llegó a su vida recién el año pasado, cuando optó por realizarse los exámenes de laboratorio y desde entonces ella no dijo nada por respeto a ella misma y a la imagen de su madre, quien no fue perfecta y cometió algunos errores a lo largo de su vida, como cualquier otra persona.

Jenicka López es una influencer que acaba de estrenar podcast en YouTube (Foto: Jenicka López / Instagram)

¿JUAN LÓPEZ SUPO LA VERDAD?

Durante la transmisión de su podcast, Jenicka asegura que su hermana Chiquis Rivera le reveló que su madre rezaba por las noches para que la bebé de la que estaba embarazada se parezca a ella y no al hombre con el que estuvo cuando Juan López estuvo en prisión y así se evitarían sospechas de su parte.

Y es que, según se fue detallando, Jenni Rivera se embarazó de Jenicka cuando López estaba preso por el delito de tráfico de personas, a quienes les ayudaba a pasar la frontera para llegar hasta los Estados Unidos. Además, con esto queda claro que él no estaba consciente de que no era su hija.

Sin embargo, la joven de 25 años contó que, antes de morir, Juan López ya conocía la verdad, pero no le importó porque siempre la quiso como si fuera suya, entregándole todo lo mejor de sí en los años que se mantuvieron juntos como familia. También dejó en claro que, para ella, él siempre será su padre.

“Juan es mi padre, él es el hombre que me crio, que me amó, que me cuidó, el que me hacía malteadas todas las mañanas. Juan supo que yo no era su hija poco antes de morir. Él de cierta forma ya lo sabía, pero me amaba y me cuidaba como si yo fuera suya, como su princesa”, comentó.

Jenni Rivera y Juan López tuvieron un matrimonio de seis años, en los cuales tuvieron dos hijos: Jenicka y Johnny

¿QUIÉN ERA JUAN LÓPEZ?

Juan López conoció a Jenni Rivera a mediados de la década de los 90 en un bar en California y, con el tiempo, iniciaron una relación. Él era consciente de que ella ya tenía tres hijos de su anterior matrimonio con Trinidad Marín y no tuvo problema alguno con eso.

Su amor se hizo tan grande que no importó que él vaya a la cárcel por pasar inmigrantes por la frontera. Ambos se mantuvieron juntos y, cuando salió de prisión, se fueron a vivir juntos y se casaron en junio de 1997.

Meses después tuvieron a la que, supuestamente, sería su primera hija de ambos, Jenicka Rivera. Posteriormente, se convertirían en padres nuevamente con el nacimiento de Johnny.

En esta etapa, Jenni empieza a solidificar su carrera como cantante profesional, demandándole muchísimo tiempo, así que no pudo compartir lo necesario con su entonces esposo, lo cual generó que la relación vaya desgastándose de manera paulatina hasta que no aguantaron más.

Durante ese periodo en el que su relación estaba atravesando múltiples problemas, Juan López cometió varias infidelidades, siendo esto la gota que derramó el vaso, provocando que en el año 2003 se divorcien.

Luego de la separación, ambos exesposos estuvieron en algunos escándalos. Y es que Juan López exigió una manutención que le fue aprobada por un juez, mientras que ella le dedicó algunos temas musicales que fueron un éxito en su momento.

¿DE QUÉ MURIÓ JUAN LÓPEZ?

“El Cinco”, como también se le decía a este hombre, falleció en julio de 2009 en un hospital de Lancaster en California a causa de una pulmonía. Su deceso fue un poco triste porque las autoridades del centro de salud no dejaron que nadie se acerque a él a despedirse. Es así que falleció solo.

Jenni Rivera, quien por aquel entonces tenía 40 años, aseguró que sus hijos estaban devastados al conocer la noticia, principalmente Jenicka de 11 y Johnny de 8 años de edad, quienes eran sus hijos.

“Están devastados. No lo pueden creer. Le rezo a Dios que me dé la fuerza y la sabiduría para guiar a mis hijos en los días que vienen. El funeral, el entierro, y el resto de sus vidas. No hay un manual para actuar como guía. Su mami arregla todo, pero esto no lo puede arreglar”, comentó.

¿QUIÉN ES EL VERDADERO PADRE DE JENICKA LÓPEZ?

Luego de dar a conocer que Juan López no es su verdadero padre, Jenicka López habló sobre la persona que sería su progenitor, a quien ya conoció. Sin embargo, ella ha preferido no revelar su identidad, lo que sí confesó a sus fanáticos es que él es de orígenes puertorriqueños.

“Fui a investigar, pregunté a mucha gente si sabían de eso. Mi mamá tuvo muchos novios, y mucha gente que sabía de esto, pero no querían hablar de eso. Por respeto a su privacidad, a la de su familia y a mí misma, no diré su nombre o algo más, pero sí diré que soy medio puertorriqueña”, aseguró.

Del mismo modo, comentó que ya pudo entablar cierta relación con su padre biológico y su familia, aunque no tiene mucha comunicación con él, pues es difícil crear un vínculo de padre e hija a tan avanzada edad, sabiendo que ello se logra en los primeros años de vida.

“Tengo comunicación con mi padre biológico. No hablamos mucho, pero él sabe la situación. Ya lo conocí en persona. Él está ahí, él trabaja… Ya conocí a su madre y su hermana, son grandes personas muy amorosas, estoy agradecida por eso”, añadió Jenicka.