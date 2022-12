Una noticia que ha sorprendido a todo el mundo es la revelación que hiciera Jenicka López, hija de la cantante Jenni Rivera, respecto a que Juan López no es su padre biológico. El anunció se da luego de 24 años y esto ha dejado varias dudas. Conoce aquí más detalles del caso.

Jenni Rivera fue una reconocida cantante que desde inicios de los años 90 llevó su música por todo el mundo conquistando varios países. Fue en 1992 cuando junto a sus hermanos Gustavo, Juan y Pedro formaron la banda “La Güera Rivera con Banda”.

La artista tiene como hija menor a Jenicka López, quien reveló que Juan López no es su verdadero padre.

Cabe precisar que esta revelación de la propia joven se dio durante una entrevista con el podcast “Overcomfort” en el episodio “This is me”.

Fue un 9 de diciembre que se apagó la luz de la ‘Diva de la banda' (Foto: Jenni Rivera / Instagram)

¿QUIÉN ES EL VERDADERO PADRE DE JENICKA?

Según Univision, en 1995, Jenni Rivera conoció a Juan López Pardo. Dos años después se casaron y tuvieron, aparentemente, a Jenicka.

El citado medio relata que la cantante se divorció del hombre, en 1998, tras varias infidelidades de él y pese a que en 1999 regresaron, se volvieron a separar en el 2002.

El nombre del verdadero padre de Jenicka es un misterio, a pesar que ella sí sabe quién es él, pero no lo quiso decir. Uno de los detalles que sí reveló la joven es que es de origen puertorriqueño.

¿CUÁNDO QUEDÓ EMBARAZADA JENNI RIVERA?

Jenicka aseguró, en esa entrevista, que su madre (Jenni) quedó embarazada cuando Juan López estaba preso y que, aparentemente, la cantante rezaba para que la niña se pareciera a ella y no a Juan.

Jenicka López es la hija de Jenni Rivera. (Foto: Jenicka López / Instagram)

¿CÓMO SE DIO CUENTA JENICKA QUE NO ES HIJA DE JUAN LÓPEZ?

Jenicka resultó no ser la hija de Juan López luego que ella misma así lo confirmara.

Según sostuvo Univision, la joven pudo descubrir esta gran verdad tras una prueba de ADN. “Siempre había rumores o cositas en mi familia, como un pequeño secreto, que uno de los hijos de mi madre no era hijo de su padre”, expresó.

A pesar de ello, Juan López siempre la quiso. “Pero me amó, me cuidó como si fuese suya. Fui su princesa”, agregó Jenicka.

¿QUÉ DIJERON JOHNNY LÓEZ Y CHIQUIS SOBRE LO DICHO POR JENICKA?

Tras esta revelación, Johnny López se pronunció respecto a lo dicho por su media hermana Jenicka. “I love you so much”, publicó el joven de 21 años en su Instagram como símbolo de su apoyo.

Por su parte, Chiquis Rivera también usó sus redes sociales para enviarle un mensaje a su media hermana. “La verdad te hará libe. Te apoyo chica. Estoy muy orgullosa de ti, Jenicka López”, manifestó.

Jenni Rivera en uno de sus conciertos. (Foto: Jenni Rivera / Instagram)

El 9 de diciembre de 2012, la voz de la cantante Jenni Rivera se apagó, y aunque ya no brilla más en los escenarios, sus canciones son recordadas como himnos por sus miles de seguidores que mantienen vigente su legado.

