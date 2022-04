El actor Juan Pablo Medina ha tenido un año 2021 para el olvido debido a que su carrera se vio interrumpida porque sufrió la amputación de una de sus piernas, siendo un golpe tremendo para cualquier persona. Desde entonces se ha enfocado en su recuperación y, si bien ha dado alguna que otra entrevista, muy pocas veces ha salido en los medios o ha tenido apariciones públicas.

MÁS INFORMACIÓN: La reaparición de Juan Pablo Medina en sus clases de golf tras perder la pierna

Recientemente, el actor mexicano ha tenido una aparición frente a mucha gente y varios periodistas al presentarse en el teatro Milan para develar una placa en honor a la obra “Hamlet”, así que allí se pudieron conocer algunos detalles de esta nueva etapa en su vida y el proceso de rehabilitación que está teniendo.

Así mismo, se pudo conocer un poco más acerca de las intenciones que tiene Medina por regresar a trabajar como en el pasado, por lo que ahora ampliaremos un poco acerca de sus respuestas, las cuales alegran y sorprenden a sus fanáticos, quienes lo extrañan en diferentes producciones.

El protagonista de “El club de los idealistas” se encuentra recuperándose de la amputación a una de sus piernas (Foto: Juan Pablo Medina / Instagram)

JUAN PABLO MEDINA AGRADECIÓ A TODAS LAS PERSONAS QUE LO APOYARON

Al recibir varias preguntas de los medios de comunicación en el establecimiento ya mencionado, el actor Juan Pablo Medina manifestó sentirse muy contento de poder salir nuevamente y pisar un teatro. De igual forma, quiso aprovechar las cámaras de televisión para agradecer públicamente a quienes lo apoyaron en este proceso.

“Estoy muy contento de poder salir, de venir al teatro. Estoy muy agradecido. Todo este tiempo he sentido mucho amor y me siento muy afortunado de tener la familia que tengo, la novia que tengo y de todos los que me han apoyado, estoy muy agradecido”, fueron algunas de sus palabras.

¿CUÁNDO VOLVERÁ A LA ACTUACIÓN?

Muchos de sus seguidores quieren saber cuándo regresará a la actuación, pero parece que esto aún no se dará en el cortó plazo. Eso sí, reconoció que no le cierra las puertas a ello, pero primero debe enfocarse en terminar su recuperación con el objetivo de afrontar su nueva vida.

“Estoy en terapias, en recuperación. Más adelante, cuando me sienta mejor y que ya esté listo para trabajar, lo haré, pero todavía no”, enfatizó el histrión de 44 años.

NO PENSÓ EN EL SUICIDIO

En entrevista con el programa “Venga la alegría”, Medina fue preguntado si en alguna oportunidad pensó en quitarse la vida y él respondió rotundamente con una negación. “No, para nada, no. Es importante la ayuda de la familia”, afirmó.