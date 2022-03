El 15 de julio de 2021, la vida de Juan Pablo Medina dio un giro radical de 360 grados. Si bien, se conocía que su salud no estaba en buenas condiciones, no se pudo saber más detalles porque su círculo familiar más cercano mantuvo todo en reserva. Días después dieron a conocer la noticia de que le habían amputado una de sus piernas para salvarlo.

Dicha información causó asombro en todos, pues el día que el actor comenzó a sentirse mal justo se encontraba grabando “Viaje al centro de la tierra”, una serie de Disney Plus, por lo que nadie imaginaba el desenlace de aquel supuesto simple dolor de estómago, que lo llevó a perder una de sus extremidades.

Han pasado varios meses desde la intervención a la que fue sometida el actor, quien ahora se viene recuperando tanto física como mentalmente; adicional a ello, acostumbrándose a la prótesis que se ha convertida en su compañera.

Juan Pablo Medina con su prótesis en la pierna derecha (Foto: Revista GQ)

¿CÓMO ES LA NUEVA VIDA DE JUAN PABLO MEDINA CON SU PRÓTESIS?

Juan Pablo Medina posó con su prótesis por primera vez para la portada de la Revista GQ, donde aparece con una frase muy potente: “Quiero disfrutar de lo que sí gané, que fue vivir; que importa más que lo que perdí”.

Asimismo, contó cómo ha sido su proceso de recuperación luego que le amputaran la pierna derecha. Aunque reconoce que en un inicio se sintió muy molesto porque estaba pasando por un momento traumático, se dio cuenta que había algo más importante: su vida.

“Me ofrecían salvarme la vida, pero la solución era la amputación y cuanto más tiempo pasara, las cosas se tornarían más y más complicadas, por lo que había llegado el momento de tomar una decisión. Yo aposté por vivir (…). No había otra opción. No había vuelta atrás”, dijo a GQ.

Las muestras de admiración y buenas vibras hacia el histrión de “La casa de las flores” se apoderaron de las redes sociales, hecho que lo llevó a sentirse muy agradecido con la gente. “Experimenté mucho amor. Eso te da mucha fortaleza”, dijo.

Juan Pablo Medina en la portada del medio de comunicación mostrando su prótesis (Foto: Revista GQ)

La prótesis que usa Juan Pablo Medina

Después de la intervención y recuperación, el actor estadounidense de origen mexicano debía usar una prótesis, algo que ya se había planteado antes de la operación. Fue su novia Paulina Dávila, quien la ayudó a conseguir la más adecuada.

“El proceso de obtener una prótesis ha sido un viaje. Cuando me dijeron que me iban a amputar, lo primero que me vino a la mente es que mi vida, como la llevaba, se había terminado. Es ahí cuando te preguntas qué vas a hacer y cómo será el cambio. Lo que yo quería era simplemente vivir y a partir de ahí empecé a pensar de manera positiva”, señaló en la entrevista.

Para usar la prótesis debió pasar por una rehabilitación. “Ha sido un procedimiento tardado, pero yo quiero hacer todavía mucho más y esto requiere tiempo, dedicación y paciencia. Por el momento mi recuperación va muy bien. Yo pensé que en chinga caminaría con la prótesis, pero no es así. Estoy reaprendiendo. A veces el muñón duele, pero ahí vamos”, contó.

Reconoció que dicho proceso es muy personal y está avanzando paso a paso, pese a que en un momento llegó a pensar que su carrera había terminado. Por ello considera que es muy importante su salud mental, no solo para sanar sino dominar la prótesis y continuar con la recuperación física.