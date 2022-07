Juan Soler es uno de los galanes de telenovela más reconocidos y cotizados de la televisión mexicana, protagonizando varias producciones, siendo la más reciente “La mexicana y el güero” junto a Itatí Cantoral.

La celeb de México nacido en Argentina, además, fue involucrado con muchas actrices y protagonizó sonados romances junto a conocidas artistas, algunas de las cuales compartieron roles en pantalla.

Una de estas fue Karla Álvarez, con quien sostuvo una relación de varios años durante los noventa, la cual estuvo cerca de terminar en tragedia debido a la furiosa reacción que tuvo con su amante.

Juan Soler y Karla Álvarez vivieron un romance en los noventas (Foto: Madonnoniko / Twitter)

EL DÍA QUE KARLA ÁLVAREZ DESCUBRIÓ A JUAN SOLER SIENDO INFIEL

Hace unos días, Juan Soler se presentó en “Sale el sol”, donde respondió algunas preguntas sobre sus futuros proyectos y reveló varias anécdotas de su larga carrera, entre las que se encuentran una polémica experiencia con su expareja Karla Álvarez.

De acuerdo con el actor de 56 años, asistió a una fiesta junto a la mujer y aprovechó que esta se descuidó para besar a una joven que momentos antes le había coqueteado.

“En esa época yo estaba con Karlita Álvarez, era mi pareja en ese momento. Y una mujer me empezó como a tirar la onda y a mí me gustó, entonces nos dábamos vuelta y cuando Karlita no me miraba, yo la besaba (a la mujer)”

Fue allí que la recordada villana de “Alma rebelde” y “La mentira” ingresó al balcón donde este se encontraba con su amante y arremetió contra ambos.

“Karlita era de armas tomar, entonces, en una de esas sí nos vio y la tomó del pelo (a la mujer), y la aventó por la baranda”, indicó el argentino, quien además destacó que no estaba tan lejos del suelo.

“En ese momento me encaró, me vio y (me dio) tres cachetadas, ni en las telenovelas”, recordó entre risas.