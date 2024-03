El personaje semi-ficticio basado en la figura histórica de Di Renji, funcionario que vivió en China entre los años 630 a 700, bajo la Dinastía Tang, cobra vida en “Judge Dee’s Mystery” (“Da tang di gong an” en su idioma original y “El misterio del juez Di” en español), serie china de CCTV-8 que llega a Netflix el 21 de marzo de 2024. El drama de misterio dirigido por Li Yun Liang sigue a un brillante investigador que desata la ira de un enemigo tenebroso cuando viaja a un pueblo fronterizo para combatir crímenes y fechorías en nombre de la emperatriz Wu Zetian. A continuación, te comparto la lista de actores y personajes de la nueva ficción.

La primera temporada de la serie escrita por Jing Yu tiene 21 episodios y se basa en la novela homónima escrita por el famoso escritor, sinólogo y diplomático holandés Robert van Gulik. Mientras que Ren Shuang You, Ma Jun, Zhao Xiao Bo y Kai Qiao se desempeñaron como productores.

“Judge Dee’s Mystery” cuenta con un elenco conformado por Zhou Yi Wei, Xiao Tian Ren, Gao Xing, Wang Li Kun, Jin Zi, Zhong Chu Xi, Zhang Jia Yi, Zhang Xi Lin, Liu Duan Duan, Wang Zi Quan, Wang You Ze, He Zhong Hua, Yan Jie, Wu Song, Yin Xiao Tian, Qin Shan, Zhao Lei Qi, Feng Bing, Yang Ming Na, Ren Shu Yue, Li Yang y Chen Bao Guo. Entonces, ¿quién es quién en la nueva serie china que llega a Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “JUDGE DEE’S MYSTERY”

1. Zhou Yi Wei como Di Ren Jie

Zhou Yi Wei, que apareció en “Qing Shi Huang Fei”, “Tribes and Empires: Storm of Prophecy”, “From Survivor to Healer”, “With You”, “New Face”, “Monarch Industry” y “A Love Never Lost”, da vida a Di Ren Jie, un brillante investigador que fue relegado a una ciudad remota en el este.

Xiao Tian Ren es el encargado de interpretar el mismo papel en su versión joven, mientras que Gao Xing interpreta a Di Ren Jie de niño.

Zhou Yi Wei como el investigador Di Ren Jie en la serie china "Judge Dee's Mystery" (Foto: Netflix)

2. Wang Li Kun como Cao An

Wang Li Kun, que fue parte de “Seven Swordsmen”, “The Family”, “Schemes of a Beauty”, “Infernal Lover”, “Fall In Love”, “Liang Sheng Hua”, “Across the Ocean to See You”, “The Gods”, “Legend of Heavenly Tear: Phoenix Warriors”, “Martial Universe”, “Glory and Dreams” y “Lucky With You”, asume el rol de Cao An. Jin Zi interpreta a la versión joven del personaje.

Wang Li Kun da vida a Cao An en la serie china "Judge Dee's Mystery" (Foto: Netflix)

3. Zhong Chu Xi como la Emperatriz Wu

Zhong Chu Xi, también conocida como Elaine Zhong es una actriz china mejor conocida por interpretar a Nie Xiaoqian en la película “The Knight of Shadows: Between Yin and Yang”, a Fang Xin en “Adoring” y a Xiao Suizi en “Youth”, encarna el papel de la.Emperatriz Wu Zetian en “Judge Dee’s Mystery”.

Zhong Chu Xi asume el rol de la Emperatriz Wu en la serie china "Judge Dee's Mystery" (Foto: Netflix)

4. Zhang Jia Yi como Wei Wu Ji

Zhang Jia Yi, que participó en dramas como “Angel Heart”, “White Deer Plain”, “Under Cover”, “Game of Hunting”, “Wonderful Life”, “Growing Pain”, “With You”, “Minning Town”, “The Stage”, “Love is Beautiful”, “Love is Leaving” y “Echo”, interpreta a Wei Wu Ji.

Zhang Jia Yi es el encargado de interpretar a Wei Wu Ji en la serie china "Judge Dee's Mystery" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Judge Dee’s Mystery”:

Caso del Sello Fénix

Zhang Xi Lin como Zhangsun Qing

Liu Duan Duan como Emperador

Wang Zi Quan como He Da Jing

Wang You Ze como He Da Jing (joven)

He Zhong Hua como Di Zhi Xun

Yan Jie como Kang Zhi Yi

Wu Song como Magistrado

Caso de la pantalla

Yin Xiao Tian como Teng Qin

Qin Shan como Yin Lian

Zhao Lei Qi como Ba Zong

Feng Bing como Li Han

Yang Ming Na como asistente jefe de Ju Shui Lou

Ren Shu Yue como segunda dama

Li Yang como mayordomo

Chen Bao Guo como Xu Kai

¿DE QUÉ TRATA “JUDGE DEE’S MYSTERY”?

De acuerdo con la descripción oficial de “Judge Dee’s Mystery”, “debido a los cambios de gobierno durante el reinado de Wu Zetian, el ambicioso Di Renjie fue relegado a una ciudad remota en el este. Di demostró un talento extraordinario para resolver casos, pero a medida que investigaba más, se revelaban más y más secretos.

Se embarcó en un viaje por todo el país y resolvió muchos casos misteriosos. Al final, regresó a Chang’an y se reunió con su padre. Juntos abordaron una crisis que amenazaba la paz y el orden”.

¿CÓMO VER “JUDGE DEE’S MYSTERY”?

“Judge Dee’s Mystery” se estrenará en Netflix el jueves 21 de marzo del 2024, por lo tanto, para ver la serie china solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.