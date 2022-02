Cada uno tenía un estilo diferente y particular, pero ambos lograron un impresionante éxito en todo el mundo, aunque también generaron alguna que otra polémica. Los cantantes españoles Julio Iglesias y Raphael triunfaron en el mundo de la música a la par, así que siempre se creyó que había una rivalidad entre los dos, la cual parecía comprobarse cuando se pelearon durante la década de 1980.

En aquella época era común encontrar rumores en la prensa acerca del supuesto odio que se tenían el uno al otro. Y es que, una serie de declaraciones de los dos formaron una bola de nieve que, semana a semana, se acrecentaba con afirmaciones negativas entre los dos. Era como si usaban a los medios de comunicación para mandarse ataques, tal y como ahora se usan las redes sociales en algunas oportunidades.

Raphael habría sido el que inició una serie de comentarios en contra de Julio Iglesias en los medios de comunicación (Foto: Raphael)

¿POR QUÉ JULIO IGLESIAS Y RAPHAEL SE PELEARON?

Todo empezó con unas declaraciones fuera de tono de Raphael en contra de su colega. Durante una entrevista al paso para varios medios de comunicación, se atrevió a menospreciar a Julio Iglesias, y asegurar que él era mejor sobre los escenarios.

“Me parece extrañísimo que una persona que no sabe vocalizar haya podido cuajar en una nación donde la música es toda una reina. Canto 100 veces mejor que él, y mis actuaciones son divertidísimas, y las suyas, aburridísimas. Hace unos 15 años él me llevaba las maletas y me decía que era su maestro”, dijo Raphael.

Al sentirse atacado, Julio Iglesias aprovechó sus entrevistas con los medios de comunicación para responderle a Raphael, asegurando que no debería hablar de esa forma y que solo debería dedicarse a cantar en vez de generar polémica con sus declaraciones.

“Raphael solo debería abrir la boca para cantar. Yo estoy triunfando en todos los sitios y él no se come una rosca. Raphael se inventa chismes. A mí personalmente no me ha hecho nada, pero no se puede tolerar lo que él anda diciendo por ahí. No le voy a hacer el juego a ese señor. No me interesa. Si le duelen los buenos artistas ¡Que se joda!”, fueron algunas de las respuestas de Iglesias.

Julio Iglesias lleva unos cuantos años alejado de los escenarios (Foto: EFE)

EL PERDÓN ENTRE JULIO IGLESIAS Y RAPHAEL

Consciente de que sus palabras no eran las correctas, tiempo después de todo lo dicho en los medios de comunicación, el cantante Raphael reconoció sus errores y pidió las disculpas del caso a Julio Iglesias.

“He dicho cosas que no debiera decir, cosas que se dicen sin darles mucha importancia y que luego, cuando las ves escritas en los periódicos, te hacen daño en los ojos. Bueno, pido disculpas y en cuanto vea a Julio nos daremos un fuerte abrazo. No volverá a pasar. Lo sucedido es agua pasada”, indicó.

Posteriormente, ambos artistas se dieron un abrazo sobre los escenarios cuando durante un homenaje a la cantante Lola Flores, el cual se realizó en Miami en el año 1990.

