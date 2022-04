El cantante nacido en La Concordia utilizó sus redes sociales para expresarse después de cinco años que fue vetado de tierras estadounidenses. Julión Álvarez, ahora de 39 años, agradeció el apoyo incondicional de toda “la gente que no nos suelta la mano”, a la vez que intenta ver el lado positivo dentro de todo lo negativo que le tocó vivir. Como se recuerda, el intérprete fue sindicado en 2017 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por supuestamente participar en negocios ilícitos.

Es uno de los cantantes de música regional mexicana más famoso y siente que el trabajo que ha realizado durante todos estos años hasta antes de ser vetado le ha permitido mantenerse en la escena musical. Julión Álvarez, quien no puede ofrecer concierto alguno en suelo estadounidense, habló sobre cómo ha ido afrontando esta imposibilidad.

El intérprete de “Te hubieras ido antes” y “Aquí nada va a cambiar”, entre otros temas que se convirtieron en hits del género popular en México, se mostró genuino a la hora de mostrar sus sentimientos. “Han pasado cinco años y la gente no nos ha soltado la mano, de verdad, muchas gracias a todo nuestro público”, escribió en sus redes sociales.





Julión Álvarez se encuentra impedido de ingresar a Estados Unidos y de difundir su música en dicho país (Foto: Julión Álvarez / Instagram)

JULIÓN ÁLVAREZ: ¿QUÉ OPINA DE SUS RESTRICCIONES Y VETO EN ESTADOS UNIDOS?

Mediante un video que colgó en su cuenta de Instagram, Julión Álvarez dejó registrado su parecer por todo lo que le ha tocado vivir en estos últimos cinco años. “Es una impotencia fea el no poder competir y no tener las herramientas con que poder entrar y jugarle a todos, es parte de los que nos tocó vivir, el tiempo que tuvimos nuestras herramientas para poder darle yo creo que se aprovechó”, comenzó diciendo.

Seguidamente, destacó la incondicionalidad de sus fanáticos y seguidores. “Han pasado casi 5 años y la gente no nos ha soltado la mano. Eso se agradece y todo tiene un porqué, entonces en su momento ya le aprendimos y a lo que sigue”, aseveró.

Asimismo, lamentó que las restricciones no solo se limiten a sus presentaciones en suelo estadounidense, sino también a la difusión de su música a través de los canales oficiales. “Desgraciadamente no podemos distribuir la música como hace cualquier otro, tenemos que trabajar mas recio y eso es en lo que estamos enfocados ahorita. No estamos en las listas, en los playlist, ni en las sugerencias, no podemos distribuir un tema ni a nivel nacional, entonces muy lento pero ahí estamos y no nos quejamos”, explicó.

¿POR QUÉ JULIÓN ÁLVAREZ ESTÁ VETADO EN ESTADOS UNIDOS?

En 2017, las autoridades de Estados Unidos le restringieron su acceso a ese país alegando su participación en supuestos actos delictivos. Desde aquel entonces, y mientras dure el proceso de investigación, Julión Álvarez no puede brindar conciertos en dicho país, así como tampoco distribuir su música a través de los canales y plataformas oficiales.

