Karely Ruiz nunca deja de sorprender y, aunque sus publicaciones en redes sociales ya suelen dar que hablar, ahora se ha superado a sí misma. La influencer le calló la boca a todos sus detractores, pues se convirtió en la portada de la famosa revista Playboy en su edición México.

Playboy es una revista para adultos fundada por Hugh Hefner en 1953. La revista es conocida por presentar fotografías de mujeres desnudas, así como contenido relacionado con la cultura y el estilo de vida, incluyendo entrevistas, artículos de interés general y columnas de opinión.

Dado su éxito, creó franquicias en diversos países del mundo, incluyendo a México, la edición con la que colaboró Karely Ruiz.

Pero lo que realmente hace que esta historia sea digna de una película de Hollywood es el hecho de que Karely Ruiz, con tan solo 23 años de edad, se convirtió en la portada de Playboy. Sí, podríamos mencionar a otras celebridades como Marilyn Monroe, Kim Kardashian y Farrah Fawcett que lo hicieron con unos cuantos años más en su espalda. Pero Karely, la reina de las redes, no necesitó esperar.

Con más de 9 millones de seguidores, esta sensación de las redes ha demostrado que no necesita ser una estrella de cine o de la música para conquistar el mundo.

¿CÓMO FUERON LAS FOTOS DE KARELY RUIZ PARA PLAYBOY?

Las fotos de Karely Ruiz para la portada de Playboy definitivamente han causado revuelo, pero ¿cumplieron con todas las expectativas? ¡La respuesta es un rotundo “sí”!

Karely hizo su gran entrada con un babydoll negro que combinaba perfectamente con unos guantes de látex a juego. Pero eso no fue todo, su peinado era una obra maestra, con un recogido romántico que nos dejó boquiabiertos, y su maquillaje ahumado resaltaba su mirada hipnotizante.

Karely Ruiz en la portada de Playboy de noviembre 2023 (Foto: Playboy)

Luego vino el segundo conjunto, ¡y fue un golpe doble! Karely se puso un body tipo corset que imitaba a la perfección el color de su piel, creando la ilusión de que estaba completamente desnuda. Con el cabello suelto y uñas largas de color negro, su look era simplemente inolvidable.

El segundo atuendo que llevó Karely Ruiz para la revista Playboy (Foto: Playboy)

La revista no dudó en aplaudir a Karely Ruiz por su valentía en esta sesión de fotos. En su publicación, expresaron: “Si algo nos enseñó Karely Ruiz, nuestra flamante portada de noviembre de 2023, es que no debemos temer a nuestros detractores. El hate no te destruye, ¡solo te hace más fuerte!”.

Así que, aunque las fotos de Karely pueden haber sido menos reveladoras de lo que algunos esperaban, ¡sin duda alguna causaron un gran impacto! ¡Una actuación dramática, una portada inolvidable y un toque de escándalo en la mezcla!