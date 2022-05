La cuarentena de la pandemia la forzó a paralizar sus proyectos como intérprete pero le dio la oportunidad de incursionar como conductora, y de un espacio propio en Internet. Karla Díaz se ha convertido en una youtuber e influencer a raíz de su programa “Pinky Promise”, que en su tercera temporada ya cuenta con más de un millón de suscriptores en su canal de YouTube, en donde han desfilado diversas personalidades del espectáculo mexicano. Uno de ellos, el galán Roberto Palazuelos.

En el programa de Unicable, Miembros al aire, la también actriz y natural de Ciudad de México contó cómo es que su programa fue creciendo, y cómo su idea a pequeña escala tomó proporciones de una realización con todos los recursos posibles. Pasó de entrevistar a sus amigos a celebridades.

“Yo estaba con la música y nos cayó la pandemia, así que empecé a ver qué podía hacer. Todo estábamos con los ‘lives’ y surgió esa idea, el tema de pinky siempre ha estado en mi vida. Siempre me han dicho así, ‘eres muy pinky, muy rosado, todo lo ves rosado’”, narró Karla Díaz, quien confesó que su esposo la animó a hacerlo con un pequeño equipo de producción, ya que él también está metido en la industria de producciones.

Comenzó en 2020 y su programa Pinky Promise ya va por la tercera temporada (Foto: Karla Díaz / Instagram)

EL BOOM DE “PINKY PROMISE” EN LAS REDES SOCIALES

Karla Díaz pensó que el programa en YouTube iba a durar el tiempo que duraría la cuarentena en México por la pandemia, pero poco la legión de seguidores fue en aumento y la exposición de “Pinky Promise” llegó como un boom a las redes sociales. Así, ya van por la tercera temporada.

“Al principio no tenía ningún ‘follower’, llamaba a amigos para decirles que sean mis entrevistados en el programa. Les explicaba que la temática Pinky estaba relacionada conmigo, y Promise venía de una frase que repetíamos con mis amigas desde la niñez: ‘Lo dices pinky promise’. El crecimiento ha sido grandioso y estamos agradecidos con el público”, indicó la cantante.

A propósito de ello, la artista de 38 años fue consultada por cuál había sido el hecho más que recordaba de todas las entrevistas que ha realizado hasta ahora. Allí, Díaz rememoró un hecho curioso y negativo; le pasó con Roberto Palazuelos.

¿POR QUÉ FUE INCÓMODO ENTREVISTAR A ROBERTO PALAZUELOS?

Karla Díaz explicó que el otrora galán de telenovelas mexicanas no captó la idea del formato del programa. Es decir, andar relajado y en plan de diversión. “Era muy apretado, el wey”, le dijo Díaz a los panelistas de “Miembros al aire”. Uno de ellos, “Burro” Van Rankin, aseveró que no lo trató bien a Palezuelos.

“A todos los entrevistados siempre intentamos que se sientan cómodos, si no quieren responder una pregunta, se les aplica castigo, que es tomar un shot. Además, acabado el programa pueden decirnos que cosas no les gusta o en qué partes los dejamos muy expuestos y eso se corta, pero Palezuelos no nos dijo, y eso que tiene mi número. Palazuelos, tú muy mal, o sea él me pudo haber hablado”, puntualizó la cantante.