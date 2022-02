Roberto Palazuelos es de aquellos personajes que se caracteriza por no tener ‘pelos en la lengua’ a la hora que habla de cualquier tema, algo que le está pasando factura al ahora precandidato a la gubernatura de Quintana Roo por Movimiento Ciudadano, luego de que se difundiera, en redes sociales, parte de la entrevista que le dio a Yordi Rosado hace más de dos décadas cuando le contó que durante un ataque, él y sus acompañantes habían actuado con arma de fuego en legítima defensa. “Matamos a dos cabr****”, le dice a su entrevistado.

Ante el revuelo que causó lo dicho por quien fuera un reconocido actor de telenovelas, la senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, marcó su distancia y señaló que una persona que aspira a tener un cargo político no debe tener ese tipo de comportamiento. “Confío en que el empresario Roberto Palazuelos no sea candidato. Creo que Movimiento Ciudadano tomará la mejor decisión”, señaló en una entrevista para Milenio Televisión.

Por su parte, el legislador del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, también cuestionó en sus redes sociales al ‘Diamante Negro’. “El impresentable Roberto Palazuelos confiesa que asesinó y hay miserables que dicen fue en legítima defensa, cuando él mismo confiesa el dolo y mala fe con que actuó. Va muy bien Movimiento Ciudadano, Movimiento Paniaguado”, señaló.

Al respecto el empresario aseguró que todo se trata de una campaña sucia contra su precandidatura y debido a que sacaron de contexto las declaraciones que brindó hace 21 años, decidió contar cómo sucedieron los hechos para que no continúen dañando su imagen.

El 'Diamante negro' señaló que está campaña que iniciaron en su contra es porque está comenzando a subir en as encuestas y eso "que aún no hago campaña". (Foto: Roberto Palazuelos / Instagram)

¿CUÁL ES LA VERDAD DE ROBERTO PALAZUELOS?

Palazuelos detalló durante un encuentro con la prensa, este 8 de febrero, qué fue lo que realmente ocurrió, al tiempo de negar que sea un asesino.

“Empezaré por decirles que ahorita está circulando un video [...] que es una situación que pasó en 2001, hace 21 años, y que nosotros veníamos llegando de un lugar en la delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, en donde fuimos atacados por un grupo de personas que llegaron a balacearnos”, comenzó a señalar.

Ante el ataque, él solo atinó a realizar un disparo al aire con su arma de fuego, la cual tiene registro y que le entregó a un general del Ejército Nacional.

“Un escolta, un militar del Ejército, repelió la agresión, mató a una de las personas. Yo tiré un tiro al aire. Mi arma era un arma que estaba registrada, una portación de la Secretaría de la Defensa Nacional, otorgada por un general de Ejército”, precisó.

De esta manera, negó que haya matado a tiros a uno de los que intentó atacarlo, al tiempo de asegurar que si no fuera por uno de los agentes, habría muerto. “Fue en legítima defensa, yo no maté a nadie, fue el escolta quien mató, yo disparé nada más al aire y tenía además una portación de arma de la defensa nacional, o sea que no cometí ningún delito”, detalló.

El empresario es recordado por sus papeles en diferentes telenovelas. (Foto: Roberto Palazuelos / Instagram)

¿QUÉ DIJO ROBERTO PALAZUELOS HACE 21 AÑOS?

En la entrevista de hace 21 años, Roberto Palazuelos le cuenta a Yordi Rosado que aquella vez había acudido a un estacionamiento en la Ciudad de México. Él estaba acompañado de un teniente del ejército y de un amigo colombiano al que calificó como “mafiosón”, y que todos portaban armas.

“Llegamos nosotros, yo iba acompañado de un teniente y un amigo colombiano ‘mafiosón’; entonces cuando llegamos se arma el show. Cuando estamos tocando abren la puerta y nos tiran dos madrazos al aire y nos encañonan con una pinch* pistolita 22 un gordote. Yo con mi conocimiento jurídico dije: ‘Este wey ya le jaló, trae pólvora, si me lo ching* es legítima defensa; de repente veo que se estaba agarrando con el de la puerta y la ching***. Se armó una put* balacera. Matamos a dos cabr***s”, señaló.

Cuando fue consultado por Rosado si él había asesinado a alguien, este respondió: “Todos, todo el mundo le dio a todos (…). Si la sacas [la pistola] es para usarla, sino ni la saques”.