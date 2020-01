El 2020 lleva su nombre. La cantante colombiana Karol G no solo vive al máximo su noviazgo con Anuel AA con quien se casará este año, sino que inició enero poniendo a bailar al mundo entero al ritmo de ‘Tusa’, tema que interpreta junto a Nicki Minaj y que se ha convertido en todo un éxito de reproducciones en YouTube. Esto ha originado que la joven se sorprenda cada día al descubrir lo mucho que sigue creciendo la canción y no dudó en celebrarlo en Instagram con alguien muy especial, su papá.

Carolina Giraldo Navarro cultivó desde pequeña su interés por la música, pues su padre se dedica a esto profesionalmente y siempre la acercó al mundo del que ahora es una de las máximas exponentes.

Guillermo Giraldo, más conocido como “Papá G” es uno de los principales responsables de la carrera de la popular cantante y ante el éxito de ‘Tusa’ , ella no dudó en agradecerle todo el apoyo mediante una conversación de WhatsApp que mostró a todos sus fans vía Instagram.

“Papito, parece un sueño todo lo que nos está pasando con ‘Tusa’. Me siento tan feliz y agradecida con Dios. Es la primera vez en mucho tiempo que siento que de verdad tenemos algo gigantesco en manos. Merecido para todos nosotros de ver cómo sigue creciendo la canción, cómo se nos abren nuevas oportunidades y pues ahora está el miedo de que no pare aquí y siga creciendo. Te amo mucho. Me siento feliz y orgullosa por todo lo que luchamos juntos. Te amoooo", escribió Karol G a su progenitor.

"Gracias por ser esa persona incondicional y dedicada, y más que nada por creer en mi más que yo misma", le escribió Karol G a su papá junto a esta imagen. (Foto: Instagram)

Y es que la joven tiene mucho que agradecerle a su padre, pues fue él quien la impulsó a ser la gran artista que es hoy y confió ciegamente, al punto de dejar su trabajo para dedicarse a ella y ayudarla a conquistar el mundo, tal como lo manifestó en un amoroso mensaje en Instagram en junio de 2017.

“Aquí está el equipo ganador, el de los méritos, el de siempre y para siempre. El dúo que rompió los esquemas y ha demostrado que solo bastan las ganas, creer y trabajar. Porque nadie más que él en este mundo creyó en que podía ser posible, ni siquiera yo misma. Un aplauso para este hombre que hace 12 años dejó su trabajo, vendió sus propiedades, gastó cada uno de sus ahorros y se fue contra el mundo y sus opiniones defendiendo esto que para muchos era una locura pero que para él era su mejor inversión: ¡YO! Pá, no soy la hija perfecta, pero hoy quiero dejarte saber públicamente que tengo muy presente cada una de nuestras luchas y nuestros sacrificios y me enseñaste a ser la mujer fuerte y resistente que necesitaba ser para mi paso por este mundo. Hoy todo es posible gracias a Dios y gracias a ti. Decir te amo no es suficiente”, escribió.

Hace poco, “Papá G”, incursionó en el mundo de la salsa con la canción “Pa’ Fuera”, alejada del mundo del trap y el reguetón de su hija y yerno, Anuel AA.

Todos celebran su éxito

El tema de Karol G y Nicki Minaj se volvió viral en las redes sociales a principios de 2020 donde la trinitense canta en español. Desde el 7 de noviembre que fue lanzado, el videoclip del tema en YouTube tiene más de 341 millones de reproducciones, compitiendo directamente con “Culpables” de Anuel AA, “Ahora Me Llama” de Bad Bunny, y “Mi cama”.

Quien también se sumó a las felicitaciones hacia su amada fue Anuel AA con un mensaje en Twitter que ella no dudó en mostrar también en sus historias de Instagram.

“Qué bueno que Tusa está tan pegá... Nadie se imagina cómo Caro trabaja y se sacrifica día y noche para seguir cumpliendo sus sueños. Ella es una guerrera de la vida”, escribió el cantante puertorriqueño de reggaetón y recibió un “te amo” por parte de su pareja, con quien se casará este 2020.

Karol G también escribió “para algunos tal vez es estúpido celebrar tanto lo mismo. Triste es perder ese don de alegrarse y sorprenderse por los regalos de la vida. Recordar el proceso me hace disfrutar mucho más este momento tan mágico. ¡Gracias!”. Y es que aún sigue sin creer todo lo bueno que le está trayendo ‘Tusa’.

Todos están felices con el éxito de 'Tusa'. (Foto: Instagram)

¿Qué significa ‘Tusa’?

La canción de Karol G y Nicki Minaj es un ‘boom’ en YouTube, donde se han creado diversas versiones, discotecas, fiestas y todo aquel lugar en donde suene, pero ¿qué significa esa palabra?

“Ya no tiene excusa, hoy salió con su amiga, disque pa’ matar la tusa”, dice la artista al iniciar el tema y tal como explicó luego, recurrió a una típica expresión colombiana.

“Nosotros le decimos 'tusa’ cuando una persona tiene un despecho, yo creo que es más que un despecho, está despechada por alguien, no puede superar a esa persona en el amor. Uno dice esa persona está ‘entusada’”, contó.

