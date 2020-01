Desde que se lanzó, en noviembre de 2019, la canción ‘Tusa’ de la cantante colombiana Karol G y la rapera Nicki Minaj, se ha convertido en el ‘himno’ de muchas chicas que alguna vez han sufrido de mal de amores. Al parecer, esta canción le trae muchos recuerdos a una niña mexicana que se ha vuelto viral por cantarla con bastante sentimiento.

Siria, una joven mexicana y familiar de la niña, publicó en su cuenta de Twitter un video de Tik Tok donde aparece la menor con un control remoto en la mano, simulando que es un micrófono, y cantando ‘Tusa’ de Karol G y Nicki Minaj. Todo estaba tranquilo, hasta que llegó la parte del coro:

“Pero si le ponen la canción. Le da una depresión tonta. Llorando lo comienza a llamar” y justo en ese preciso momento, la pequeña Yami se pone a llorar como si realmente pasara por una situación similar a lo que dice la canción.

La joven que estaba grabando el video no pudo evitar reírse, pues la niña no podía dejar de llorar y entonces decidió no cantar más. El video viral de Tik Tok, que también fue compartido en Twitter, ha sido ‘retuiteado’ más de 8 mil veces.

Si le dio la depresión tonta:/ pic.twitter.com/RHUzoTqd6v — Siria (@SiriaGR) 2 de enero de 2020

¿Qué significa la palabra ‘Tusa’?

Debido a que muchos fans de ambas artistas comenzaron a investigar qué significaba la palabra ‘Tusa’, la propia Karol G explicó, a través de un video de YouTube, de qué trata. La artista comenta que no existe una definición concreta para esta peculiar palabra ya que solo se utiliza en Colombia y hace referencia al despecho y a la tristeza que ocasiona una ruptura sentimental.

“Nosotros decimos ‘Tusa’, cuando una persona está despechada por alguien o no puede superar una persona. En el amor uno dice ‘esa persona está entusada’ ”, explicó Karol G en su video.

