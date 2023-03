Pese a encontrarse en la cima de su carrera tras el lanzamiento de su disco “Mañana será bonito”, la colombiana Karol G anunció oficialmente que se dará un descanso de los conciertos y presentaciones para dedicarse de lleno a los estudios y explorar otras facetas como cantante del género urbano. ¿Será el fin de la “Bichota”?

Este viernes 3 de marzo, la industria de la música despertó con una noticia no tan grata: la colombiana Karol G se retirará temporalmente de la música y las presentaciones en vivo para priorizar otras facetas de su vida artística.

Asimismo, la intérprete de “Provenza” dejó en claro a la estación radial EXA México que se dedicará a estudiar y crecer profesionalmente. Recordemos que el nombre de la “Bichota” estuvo por todo el internet tras el lanzamiento de su disco “Mañana será bonito” y su sencillo junto a Shakira.

Karol G estrenó hace días "Mañana será bonito", su último álbum musical junto a artistas como Shakira, Quevedo y Carla Morrison (Foto: Karol G / Instagram)

“Este año no voy a estar tanto en los escenarios porque decidí tomarme un break de los escenarios para poder estudiar y evolucionar en otros aspectos”, añadió la popular Karol G al citado medio radial.

En esa misma línea, la exnovia de Anuel AA añadió que su última gira le brindó más ideas y nociones de independencia emocional, por lo que cree que es vital darse un descansito de todos los shows en Latinoamérica y el mundo.

“Quiero estudiar porque hacer música para mí dentro del tour me empujó tanto. Aprender a grabarme a mí misma, aprender a producir mucho más, aprender a desarrollarme en tantos aspectos de mi vida, que antes estaba acostumbrada a tener alguien que lo hacía por mí”, añadió la nacida en Colombia.

LA MALA NOTICIA DE KAROL G A SUS FANÁTICOS

Lastimosamente para sus fanáticos, la “Bichota” no hará excepción alguna en su descanso, por lo que su más reciente éxito junto a Shakira llamado “TQG” no podrá ser interpretado en vivo, es más, detalló que será en su regreso a la tarima en 2024 cuando decida entonarla por primera vez ante el público.

“Yo creo que esa pausa que me voy a tomar será muy positiva, creo que mi próximo álbum será muy experimental para mí”, añadió Karol G.

¿KAROL G RECHAZÓ A SHAKIRA?

Pero esta no sería la única confesión que tuvo la colombiana en los últimos días. Resulta que la popular cantante del género urbano reveló ciertos detalles de su nuevo disco, además de contar los detalles de su trabajo con Shakira en el sencillo “TQG”.

"La Bichota" tuvo entrevista con Pablo Motos sobre "TQG" (Foto: El Hormiguero/Instagram)

No obstante, lo más llamativo fue que la intérprete de “Gatúbela” indicó que, si bien ansiaba cantar junto a la exnovia de Gerard Piqué, tuvo que declinar su propuesta a mediados de 2022 debido a la falta de feeling con la canción.

“Yo hace mucho tiempo la había buscado (una colaboración). No se había dado la oportunidad. El año pasado ella más o menos en junio me envió un tema con el cual yo no me sentí de pronto tan conectada. Yo sé que suena complicado, pero al final del día cuando uno va a hacer música tiene que sentirlo”, agregó la cantante de 32 años.