La colombiana Karol G es una de las artistas más sonadas en este 2023, en especial, luego del estreno de su disco “Mañana será bonito”. Pero, más allá de su faceta musical de la “Bichota”, también posee aspectos privados de su vida que siguen dando de hablar en redes sociales.

Aunque muchos conozcamos la faceta artística de Carolina Giraldo Navarro, el nombre real de Karol G, son pocos los que saben detalles de su vida privada. Datos como su debut artístico con apenas 15 años o la existencia de una media hermana han conseguido sorprender a más de un seguidor de la intérprete de “Provenza”.

Karol G sorprendió a sus fans con una fiesta aérea (Foto: Karol G / Instagram)

De hecho, a través de una dinámica de preguntas y respuestas que Katherin, la media hermana de Karol G, logró sincerarse sobre algunos datos de sus hermanos que darán de que hablar en los principales telediarios en lengua hispana. ¿Quieres saber más acerca de la vida privada de la exnovia de Anuel AA?

LO QUE DIJO LA MEDIA HERMANA DE KAROL G ACERCA DE SU FAMILIA

La media hermana de Katherin logró sincerarse ante los cuestionamientos acerca de la vida de la famosa, y si bien se refirió a ella en un principio como su hermanita, terminó revelando que en realidad se trataba de su media hermana. “Diosito, me regaló muchos hermanitos. Bueno, por parte de mi papá tengo tres hermanas”, añadió en relación a Karol G, Verónica y Jessica Giraldo.

La intérprete colombiana posee más de un secreto jamás contado dentro de su faceta privada (Foto: Karol G / Instagram)

En ese sentido, la joven contó que Guillermo Giraldo, padre de Karol G, tuvo un compromiso extramarital con la madre de Katherine. “Mi mami se llamaba Mónica, mi mami murió hace cerca de 10 años, ella murió de un aneurisma, entonces ya está en el cielo y es el angelito que me cuida”, ahondó la joven cafetalera de 30 años.

Durante la dinámica, la media hermana de Karol G se sinceró sobre la maternidad y sentenció que jamás podrá ser madre debido a la operación que se realizó hace un tiempo.: “Si no saben, yo me operé hace muchos años para no ser mamá… El hecho de tener un hijo es una responsabilidad muy grande”, alegó la familiar de la “Bichota” sobre la idea de formar una familia.

Es así que el secreto en torno al secreto de los padres de Karol G sale a flote. Además de la crianza de la reggaetonera, también frecuentaba a otra mujer con la que tuvo a Katherin.

¿POR QUÉ LOS PADRES DE KAROL G SON RELACIONADOS CON PABLO ESCOBAR?

Uno de los rumores más fuertes en torno a la familia de Karol G tienen que ver precisamente con la amistad que llegaron a tener con el narcotraficante Pablo Escobar, una de las figuras delictivas más sonadas en la historia de Colombia. Según cuentan diversos medios, el distribuidor de droga conoció a los tutores de la reggaetonera al ayudarlos económicamente en una ocasión.

De acuerdo a lo dicho por la intérprete de “Tusa” a la revista QG, su país de origen tiene una imagen negativa luego de la aparición de Escobar, lo cual ha generado un estereotipo mundial al hablar de Colombia. “Me encanta, mi país tiene un estereotipo que lo único que tenemos allá es narcotráfico y drogas y no, esa época ya pasó, todavía ve que las personas le hablan de Pablo Escobar, porque la gente lo ve como un personaje y lo ve porque aparece en una serie, pero en mi país es algo que causó mucho daño”, añadió Karol G.

La cantante colombiana cuenta con más de 62 millones de seguidores en redes sociales (Foto: Karol G / Instagram)

Eso sí, la famosa se comprometió en mejorar la imagen de su país natal, en especial de su querido Medellín, ya sea a través de su arte o menciones específicas. “Poder poner mi granito de arena y decir que formo parte de la camada de artistas que podemos hacer algo por mi país, es increíble”, finalizó la colocha de 32 años.