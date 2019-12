La familia Kardashian-Jenner, además de ser conocida por su reality “Keeping up with the Kardashians” y por ser estrellas del espectáculo, ha ganado notoriedad en los últimos años por sus herederos. En total son diez los hijos que tienen los hermanos Kardashian, a excepción de una persona: Kendall Jenner.

La cotizada modelo, al ser la única que no ha sido madre, se convierte en la tía favorita de todos los pequeños, además de ser una observadora del rol de padres de sus familiares.

Ante esta situación, la expareja de Kendall Jenner, el cantante Harry Styles, aprovechó un reencuentro que tuvieron en el programa de James Corden “The Late Late Show” para ponerla a prueba. Ella tenía que calificar a sus hermanos desde el mejor a peor padre.

“Tú eres la única del clan Kardashian-Jenner que no tiene hijos, califica a tus hermanos Kim, Kylie, Khloe, Kourtney y Rob desde el mejor al peor padre”, fue la pregunta que le hizo el ex integrante de One Direction a la modelo. “Yo siento que puedo contestarla”, acotó el cantante.

“Quiero empezar diciendo que todos son padres asombrosos, en verdad lo son. Lo juro. Pero, pondría a Rob como el n°1”, fue lo que dijo la modelo. “Esto es difícil, son todos asombrosos”, agregó.

Después de pensar por unos segundos y de responder las bromas de su expareja, Kendall Jenner dijo: “Khloe, Kim, Kylie y Kourtney”, nombrando a su última hermana entre risas y desatando estas también en la audiencia ante una sorpresiva expresión por parte de Harry Styles.

Kourtney, de 40 años, es la hermana mayor de todo el clan y es madre de Mason (10 años), Penelope (7) y Reign (5). Fue la primera de los hijos de Kris Jenner en convertirse en madre. Kim Kardashian tiene cuatro hijos, mientras que Khloé, Kylie Jenner y Rob tienen una hija cada uno.

