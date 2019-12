Kim Kardashian West es una estrella en redes sociales. A menos de dos semanas de Navidad, la celebridad decidió publicar una foto junto a su esposo Kanye West y sus hijos North, Saint, Chicago y Psalm, a modo de postal navideña en su cuenta de Instagram.

“La postal navideña del 2019 de la familia West”, es la descripción que acompaña la tierna imagen que en menos de una hora ya superó los dos millones de “me gusta”.

La pareja de esposos tuvo a su primogénita North West en el 2013, dos años después nació Saint en diciembre del 2015. A partir de ese embarazo, Kim Kardashian decidió no tener más hijos de forma natural. En el 2017, la dueña de la marca KKW hizo público el nacimiento de su primera hija mediante un vientre de alquiler. Chicago West llegó al mundo bajo esta modalidad en enero del 2018. La Navidad pasada se filtró que la pareja estaba esperando a su segundo hijo y así sucedió pues en mayo de este año se dio el nacimiento de Psalm West. Hasta el momento, Kim no ha descartado tener más decendencia.

La protagonista de “Keeping up with the Kardashians” es reconocida como una de las estrellas más importantes en el mundo del espectáculo y de la moda. Su cuenta de Instagram bordea los 153 millones de seguidores. Antes de su reality, Kardashian era conocida como la amiga incondicional de Paris Hilton, con quien hasta el día de hoy mantiene una amistad.





