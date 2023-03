Kiko Matamoros y Marta López Álamo conforman una de las parejas más peculiares del mundo del entretenimiento español. Las edades del colaborador televisivo (66 años) y la modelo (26 años) se diferencian en 4 décadas, pero ellos han demostrado que nada les importa y han defendido su romance desde que decidieron estar juntos.

Así, las figuras del espectáculo tienen planes de boda y no temen celebrar su unión públicamente, a través de las redes sociales o con declaraciones exclusivas desde la señal de Telecinco.

¿Quieres averiguar cómo se conocieron Kiko Matamoros y Marta López Álamo? A continuación, te revelamos los detalles que debes saber sobre la historia de amor de estas celebs de España.

¿CÓMO SE CONOCIERON KIKO MATAMOROS Y MARTA LÓPEZ ÁLAMO?

El pasado 4 de marzo, Kiko Matamoros y Marta López Álamo fueron los invitados especiales del programa “Viernes Deluxe”. En este espacio, Jorge Javier Vázquez se mostró muy interesado en descubrir cómo se conoció la pareja.

En ese sentido, la modelo contó que coincidieron por primera vez en una reunión: “Nos conocimos en una fiesta. Físicamente me parecía atractivo, y en persona me pareció muy sexy y muy inteligente”, señaló sobre su prometido.

Al ser consultada sobre si notó el interés del hombre, la joven explicó: “Mi amiga vio que él me echó una mirada increíble. Después se puso a bailar a mi lado, cuando había mucha distancia entre los dos antes (...) Más tarde yo me fui a su lado y le dije ‘Hola, me llamo Marta ¿tú como te llamas?”.

Kiko y Marta López Álamo se conocieron en una fiesta (Foto: Kiko Matamoros / Instagram)

LA PRIMERA CITA DE KIKO MATAMOROS Y MARTA LÓPEZ ÁLAMO

Tal como reveló la pareja, ambos sabían que “iba a pasar algo” entre ellos, por lo que intercambiaron teléfonos y acordaron verse días después. Entonces, Marta confesó un detalle íntimo de su primera cita.

“Quedamos en el hotel en el que Kiko vivía, comimos en el restaurante y después nos subimos a su habitación, yo me puse un conjunto de lencería que sabía que le iba a gustar, me lo imaginaba como un hombre muy sexual y no me equivoqué”, manifestó.

¿CÓMO REACCIONARON LOS PADRES DE MARTA LÓPEZ ÁLAMO AL ENTERARSE DE SU RELACIÓN CON KIKO MATAMOROS?

Aunque López Álamo afirmó que sus papás siempre la han apoyado, admitió que su padre se incomodó con la idea de su relación en un inicio. Sin embargo, poco a poco, su molestia se esfumó.

“A mi padre le di tiempo para que lo asimilase. No por la diferencia de edad, sino por la fama”, puntualizó.

El padre de Marta López Álamo no estuvo de acuerdo con su relación, en un inicio (Foto: Kiko Matamoros / Instagram)

LA BODA DE KIKO MATAMOROS Y MARTA LÓPEZ ÁLAMO

Kiko Matamoros y Marta López Álamo han anunciado que se casarán el próximo 2 de junio del 2023. Y, si bien parece que su noviazgo atraviesa uno de sus mejores momentos, hay un tema que genera un conflicto entre ambos: no terminan de decidir cuál será el menú de la boda.

Lo cierto es que el colaborador español no estaría de acuerdo con el hecho de servir hamburguesas en la fiesta, como quiere Marta. Pero, para ella, su posición es clara: “Habrá (hamburguesas), por supuesto. Mi criterio siempre se impone”, enunció.