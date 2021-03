Kim So Hyun, la actriz que interpreta a Kim Jo-jo en “Love Alarm”, serie surcoreana de Netflix, nació el 4 de junio de 1999 en Australia y cuando tenía cuatro años se mudó a Corea del Sur. Ella comenzó su carrera en 2006 cuando era apenas una niña, interpretó un papel secundario en el especial de “Drama City” ‘Ten Minute Minor’.

Luego apareció en “A Happy Woman” (2007), “Hometown of Legends” (2008), “My Name Is Pity” (2008), “Wife and Woman” (2009) y “Ja Myung Go” (2009). Además, fue parte de series como “The Thorn Birds” (2011), “The Duo” (2011) y “Sin of a Family” (2011).

En enero de 2012, Kim So Hyun se unió a la serie “Moon Embracing the Sun”, donde dio vida a Yoon Bo-kyung de joven, papel interpretado por la actriz Kim Min-seo de adulta. En noviembre de ese año, se unió al elenco de la serie “Missing You”, donde interpretó a Lee Soo-Yeon de joven.

Kim So Hyun interpreta a Kim Jo-jo en “Love Alarm” (Foto: Netflix)

En 2013, apareció como personaje recurrente en la serie “Iris II: New Generation”, donde asumió el rol de Ji Soo-yeon de joven, papel interpretado por la actriz Lee Da-hae de adulta. Mientras que en septiembre, se unió al elenco de la serie “The Suspicious Housekeeper” como Eun Han-gyul, la hija mayor de la familia Eun.

Kim So Hyun también interpretó a la joven estudiante Jo Eun-bi, quien tiene un gran parecido a Choi Seung-hee, una mujer que es asesinada 15 años atrás, en la serie “Reset”. En abril de 2015, se unió al elenco principal de “Who Are You: School” como las gemelas Lee Eun-bi y Go Eun-byul.

En “Page Turner” (2016) interpretó a Yoon Yoo-seul, una joven prodigio del piano que pierde la vista luego de estar en un accidente automovilístico. Además, fue parte de “Let’s Fight, Ghost” (2016), donde dio vida a Kim Hyun-ji, una joven que luego de tener un accidente se convierte en un espíritu.

Kim So Hyun interpreta a Dong Dong-joo en “The Tale of Nokdu” (Foto: KBS2)

Ese mismo año se unió al elenco recurrente de “Goblin”, también conocida como “Guardian: The Lonely and Great God”, serie en la que interpretó a la Reina Kim Sun, de Goryeo. También apareció en la película “The Last Princess”, en las series “The Emperor: Owner of the Mask”, “While You Were Sleeping”

El 29 de enero de 2018 formó parte del elenco principal de “Radio Romance”, donde interpretó a la escritora Song Geu-rim. En agosto del año siguiente finalmente alcanza la fama internacional con “Love Alarm” en Netflix.

El 30 de septiembre de 2019, Kim So Hyun se unió al elenco principal del popular drama “The Tale of Nokdu”, donde interpretó a Dong Dong-joo, una cortesana en entrenamiento que busca vengar la muerte de sus padres y en el proceso se enamora de Jeon Nok-du (Jang Dong-yoon).

Kim So Hyun es una actriz y presentadora surcoreana (Foto: Instagram/ Kim So Hyun)

FILMOGRAFÍA DE KIM SO HYUN

Series TV

The Moon Rising River (2021)

Love Alarm (2019)

The Tale of Nokdu (2019)

Radio Romance (2018)

While You Were Sleeping (2017)

The Emperor: Owner of the Mask (2017)

Goblin (2016)

Let’s Fight, Ghost (2016)

Page Turner (2016)

Nightmare Teacher (2016)

Who Are You: School 2015 (2015)

The Girl Who Sees Smells (2015)

Drama Special - “We All Cry Differently” (2014)

Reset (2014)

Triangle (2014)

The Suspicious Housekeeper (2013)

I Can Hear Your Voice (2013)

The Secret of Birth (2013)

Iris II: New Generation (2013)

Missing You (2012)

Ma Boy (2012)

Reckless Family (2012)

Love Again (2012)

Rooftop Prince (2012)

Moon Embracing the Sun (2012)

Padam Padam... The Sound of His and Her Heartbeats (2011)

The Duo (2011)

The Thorn Birds (2011)

King of Baking, Kim Takgu (2010)

Birth of the Rich (2010)

Ja Myung Go (2009)

Wife and Woman (2008)

Hometown of Legends (2008)

Que Sera Sera (2007)

A Happy Woman (2007)

Drama City - “Ten Minute, Minor” (2006)

Películas