“Kimi ni Todoke: Llegando a ti” (“From Me to You: Kimi ni Todoke” en inglés) es una serie live-action basada en el manga escrito e ilustrado por Karuho Shiina. La ficción surcoreana de Netflix sigue a Sawako quien por su apariencia sombría siente que no puede encajar. Pero cuando un extrovertido compañero de clase se acerca a ella, su vida empieza a cambiar.

La serie dirigida por Takehiko Shinjo y Takeo Kikuchi cuenta con Hayato Miyamoto como guionista, con Naomi Satoh como productora ejecutiva y con Taku Matsumoto (TV Tokyo), Masayuki Morikawa (FINE Entertainment), Yuki Seike (FINE Entertainment) como productores.

Sara Minami, Ouji Suzuka, Kaito Sakurai, Rinka Kumada, Riho Nakamura, Naho Toda, Hiroyuki Hirayama, Shohei Miura y Jin Suzuki forman parte del elenco de “Kimi ni Todoke: Llegando a ti”. Pero ¿quién es quién en la nueva serie surcoreana de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “KIMI NI TODOKE”

1. Sara Minami como Sawako Kuronuma

Sara Minami, actriz y modelo japonesa que ganó el 18º Gran Premio de Audición de Modelos Nicola y que participó en proyectos como “Dear Etranger” y “This Child is Evil”, da vida a Sawako Kuronuma, una estudiante de secundaria muy solitaria.

Sara Minami como Sawako Kuronuma en la serie surcoreana "Kimi ni Todoke: Llegando a ti" (Foto: Netflix)

2. Oji Suzuka como Shota Kazehaya

Oji Suzuka, que participó en películas como “Do Unto Others”, “Violence Action”, “Hoshizora no Mukou no Kuni” y “Listen to the Universe”, asume el rol de Shota Kazehaya, un estudiante de escuela secundaria al que no le importa lo que piensen los demás y se acerca a Sawako.

Oji Suzuka como Shota Kazehaya en la serie surcoreana "Kimi ni Todoke: Llegando a ti" (Foto: Netflix)

3. Kaito Sakurai como Ryu Sanada

Kaito Sakurai, que apareció en dramas como “Influence”, “Night Doctor”, “Kao Dake Sensei”, “Mirai e no 10 Count”, “Sashidashinin wa, Daredesuka?” y “Yugure ni, Te wo Tsunagu”, es el encargado de interpretar a Ryu Sanada en “Kimi ni Todoke: Llegando a ti”.

Kaito Sakurai como Ryu Sanada en la serie surcoreana "Kimi ni Todoke: Llegando a ti" (Foto: Netflix)

4. Rinka Kumada como Ayane Yano

Rinka Kumada, que participó en las películas “Mixed Doubles”, “Blue Summer”, “Girls Don’t Cry” y “Adulthood Friends”, y en las series “Marry Me!”, “A Bad Boy Drinks Te”, “Brother Trap”, “From Me to You: Kimi ni Todoke” y “Nagatan to Ao to”, da vida a Ayane Yano en la serie surcoreana de Netflix.

Rinka Kumada como Ayane Yano en la serie surcoreana "Kimi ni Todoke: Llegando a ti" (Foto: Netflix)

5. Riho Nakamura como Chizuru Yoshida

Riho Nakamura, que apareció en “Go Away, Ultramarine”, “Kotera-san Climbs!”, “Sore ga Iru Mori”, “It’s Not That I Can’t Marry I Don’t Marry”, “Are You Ready? Hey You Girl!”, “Love Begins When The Money Ends”, “Asagao: Forensic Doctor 2″ y “Shoutai”, interpreta a Chizuru Yoshida.