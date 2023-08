La exitosa serie surcoreana “King the Land” ha cautivado a la audiencia nacional e internacional con su emocionante trama y cautivadores personajes. Desde su estreno en Netflix, ha mantenido a los espectadores en vilo, generando expectativas sobre una posible segunda temporada. Por ello, aquí te contamos lo que sabemos al respecto.

ALERTA DE SPOILERS. El 6 de agosto de 2023 se emitió el último episodio de la primera entrega del dorama, donde pudimos ver que Sa-rang y Gu won tuvieron su final feliz: se casaron, él hizo los cambios que buscaba en King Hotel y ella pudo abrir su propio hospedaje.

Pese a que el final ha dado por concluida una etapa importante para los protagonistas, la audiencia le ha tomado cariño a su historia y al resto de personajes de la serie, por lo que se preguntan si será renovada para una secuela. Conoce la respuesta a continuación.

Antes de seguir, mira aquí el tráiler de “King the Land”.

¿HABRÁ TEMPORADA 2 DE “KING THE LAND”?

Hasta el momento, no hay información oficial sobre una segunda temporada de “King The Land”. Es importante tener en cuenta que las series coreanas, conocidas como k-dramas, generalmente no tienen más de una temporada.

Además, “King The Land” es una producción de JTBC, una emisora de Corea del Sur que no suele ampliar sus historias con múltiples entregas.

Sin embargo, debido a los cambios en la industria y el aumento de producciones originales de Netflix que han tenido más de una temporada, siempre existe la posibilidad de que en el futuro se anuncie alguna novedad sobre una continuación de la serie.

Si eso sucede, se actualizará la información pertinentemente.

¿CÓMO HA SIDO EL RECIBIMIENTO DE “KING THE LAND”?

El recibimiento de “King The Land” ha sido muy positivo tanto por parte de la audiencia nacional de Corea del Sur como a nivel global en la plataforma de Netflix. El drama ha obtenido altos índices de audiencia, lo que indica un gran interés y aceptación por parte del público.