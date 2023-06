Netflix es una de las plataformas de streaming con más títulos internacionales y, sobre todo, con el catálogo más amplio de series coreanas. Aunque hay k-dramas de todos los géneros, hemos seleccionado las opciones perfectas para que los amantes del romance puedan disfrutar este 2023.

Al inicio del año, se lanzaron éxitos como “La gloria parte 2″, “Black knight” y “Doctora Cha”, pero estos pertenecen a géneros como el drama, acción y comedia.

Por ellos, aquí te presentamos los mejores programas de romance, que incluyen historias como amores destinados, reencarnaciones, encuentros inesperados y más.

¿CUÁLES SON LOS DORAMAS DE ROMANCE QUE SE ESTRENARÁN EN 2023?

1. “King the Land”

Fecha de estreno: 17 de junio de 2023

“King the Land” (“Kingdeoraendeu”) es la serie donde los ídolos de k-pop Lee Jun-ho y Im Yoon-ah debutarán como actores. La historia gira en torno a Goo Won, un rico heredero que no soporta las sonrisas falsas. Como si fuera un castigo divino, conoce a Cheon Sa-rang, una trabajadora de una de las empresas de su familia que no puede evitar sonreír. Sus caminos seguirán cruzándose y no podrán evitar enamorarse.

2. “Destined with You”

Fecha de estreno: Por confirmar

Rowoon, el cantante de SF9, protagoniza “Destined with You” (“I yeon-aeneun bulgahangnyeok”) junto a Jo Bo-ah (“My Strange Hero”). La historia de amor de ambos empieza con un libro prohibido que fue sellado hace 300 años y es el origen de la maldición familiar de Jang Shin-yu. El destino lo cruza con Hong-jo, una funcionaria pública que es la única que puede romper el hechizo.

“Destined with You” está protagonizada por Rowoon y Jo Bo-ah (Foto: Netflix)

3. “Nos vemos en mi 19.ª vida”

Fecha de estreno: 17 de junio de 2023

Una pareja que está destinada a encontrarse. “Nos vemos en mi 19.ª vida”, basado en el spin-off de Webtoon, gira en torno a Ban Ji-eum, una joven que puede recordar sus vidas pasadas. Cuando muere sorpresivamente en la número 18, está dispuesta a encontrar al joven del que se enamoró en la decimonovena. Sin embargo, él ahora es un hombre frío que no quiere acercarse a nadie.

4. “Behind Your Touch”

Fecha de estreno: Por confirmar

En “Behind Your Touch”, Ye-boon es una veterinaria de un pequeño pueblo que tiene el extraño don de la psicometría. Al conocer al detective Jang-yeol y convencerlo de sus habilidades, hacen equipo para resolver los crímenes del lugar.

5. “Tu tiempo llama”

Fecha de estreno: Tercer trimestre de 2023

“Tu tiempo llama” se centra en un romance de fantasía que se desarrolla a través de un viaje en el tiempo, involucrando a tres personajes principales: Joon-hee, Yeon-joon e In-gyu. En el año 2023, Joon-hee no puede olvidar a su difunto novio, Yeon-joon, quien falleció un año antes. De alguna manera, Joon-hee viaja en el tiempo hasta 1998 y despierta en el cuerpo de otra persona, una joven de 18 años llamada Min-ju. En ese período, Joon-hee se encuentra con Si-heon, quien sorprendentemente se parece mucho a su novio fallecido. Mientras tanto, In-gyu, quien es el mejor amigo de Si-heon, ha estado enamorado de Min-ju durante mucho tiempo.