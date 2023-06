Anna Carthcart, la protagonista de “XO, Kitty”, tiene mucho en común con su personaje, el cual ha interpretado desde “To All the Boys I’ve Loved Before” en el 2018. Al igual que la menor de las hermanas Song Covey, la actriz de la serie de Netflix comparte no solo su aversión a la mayonesa, sino también la incertidumbre de lo que involucra crecer. En una entrevista exclusiva, nos habla sobre su experiencia grabando el programa y lo que depara el futuro.

En un inicio, el personaje de Cathcart solo era la hermana menor entrometida que dio inició a la relación entre Lara Jean y Peter Kavinsky.

Ahora ha sido su turno para viajar a Corea del Sur y vivir su propio drama amoroso, así como descubrir aspectos de ella que no conocía.

En esta entrevista, Anna Carthcart nos cuenta sobre la influencia que han tenido los k-dramas en “XO, Kitty”, su experiencia viviendo en otro país durante unos meses, lo impredecible del amor y su conexión especial con el personaje.

Anna Cathcart en exclusiva con MAG, El Comercio (Foto: MAG)

“XO, Kitty” fue grabada en Corea del Sur, ¿cómo fue la experiencia de mudarse allá por cuatro meses?

“Fue increíble, completamente diferente a cualquier otra cosa que haya experimentado, el poder estar en un lugar nuevo y por tanto tiempo. No fue solo como turista e ir a visitar lugares, sino también conocer la ciudad y los diferentes vecindarios. Fue muy divertido y el lugar era hermoso. Algunos de mis compañeros eran locales, entonces podían ser nuestros propios guías turísticos”.

¿Ellos ayudaron a hacer la experiencia más especial?

“Sí, definitivamente. Estoy muy agradecida con todo el reparto. Nos divertimos mucho y nos volvimos muy unidos. Reunirnos fuera del trabajo también ayudó mucho a hacer la experiencia inolvidable”.

Algunas fotografías de recuerdo de Anna Cathcart junto a sus compañeros de reparto de “XO, Kitty” (Foto: Anna Cathcart / Instagram)

Hablando de Corea del Sur, algo muy popular allí son los k-dramas, ¿has visto alguno?

“No había visto muchos k-dramas antes de empezar este proceso y prepararme para el programa. Jennie Han me mandó toda una lista de series coreanas, para que pueda entender mejor la vibra y el género. Los k-dramas tienen su propia magia, porque se graban de cierta forma, a diferencia de otras series. ‘XO, Kitty’ intenta ser la fusión de un programa estadounidense y un k-drama, con los tipos de momentos que creamos. Fue divertido ver eso y familiarizarme con el estilo de las series coreanas antes de iniciar grabaciones”.

Además de odiar la mayonesa, ¿qué más tienes en común con Kitty?

“Definitivamente, esa es una de ellas (odiar la mayonesa). Creo que las dos somos muy apasionadas en las cosas o personas que amamos. Tenemos mucho amor por muchas cosas diferentes. Ella está pasando por esta nueva experiencia de ser independiente y aprender quién es. Creo que en los últimos años, especialmente este último año, yo también he estado aprendiendo a cómo ser independiente y cómo va ser esta etapa de mi vida. Así que en ese aspecto, definitivamente puedo empatizar con ella”.

¿Y cómo crees que ha evolucionado Kitty desde las películas de “To All the Boys” al inicio de la serie y luego al final?

“Creo que en las películas ella tenía mucha confianza en sí misma, sabía exactamente qué hacer e, incluso, a veces era un poco atrevida, sobre todo con su familia. Al inicio de la temporada de ‘XO, Kitty’ todavía tenía eso, pero empezamos a ver una dinámica diferente, entre cómo era la vida amorosa de su hermana, en lugar de la suya.

Anna Cathcart como Kitty en “To All the Boys I’ve Loved Before” (Foto: Netflix)

Es una posición muy diferente. Al final de la temporada, la mayor diferencia es que ya no está segura de sí misma. Ya no está segura del amor, porque se está dando cuenta que las cosas pueden ser inesperadas o que no se pueden planear. Y que eso es parte de crecer y es lo que hace al amor tan emocionante y hermoso, que no siempre puedes planearlo. Ese es un gran momento de crecimiento para Kitty”.

Si pudieras, ¿qué hubieras cambiado del viaje de Kitty en la serie?

“Creo que hicieron (Jennie Han y el equipo de guionistas) un gran trabajo al mostrar su proceso, tantas dinámicas diferentes, que traen a flote diferentes partes de ella. Al igual que la línea narrativa del resto de personajes, aunque la de Kitty sea la principal. Es difícil seguir tantas líneas argumentales al mismo tiempo y mantener la atención del público, pero que también sean personales. Siento que hicieron un gran trabajo y amo las diferentes dinámicas”.

“Xo, Kitty” marca una nueva etapa en tu carrera ahora como rol protagónico, ¿has recibido algún consejo de cómo manejarlo?

“Definitivamente, hay mucho que aprender y esta es una nueva posición en la que estoy, incluso cuando he estado actuando desde hace varios años. Esta serie ha sido una experiencia completamente diferente, en la que necesitas nuevas habilidades y tuve que enfrentar nuevos retos.

He recibido consejo de compañeros de antiguas producciones y de diferentes personas en mi vida que han estado en esta posición. Me han dicho que debo asegurarme de respirar hondo y cuidar de mi misma. Porque puede ser muy emocionante, pero también abrumador por momentos. Por ello, recordar que debes cuidar de ti misma y saber lo que necesitas es bueno en medio de esto”.

Anna Cathcart junto a Choi Min-young, Anthony Keyvan y Sang Heon Lee en el set de grabación de “XO, Kitty”(Foto: Anna Cathcart / Instagram)

Quedaron muchas preguntas por resolver al final de “Xo, Kitty”, ¿qué me puedes decir de lo que está por venir para tu personaje?

“En realidad, no sé lo que pueda venir, pero espero que podamos continuar esta historia. Ahorita Kitty está adentrándose en lo desconocido, realmente no sabe qué va a pasar y yo estoy igual, yo tampoco sé qué va a pasar con mi vida. Espero que ella continúe trabajando en sí misma y dándose el espacio para resolver las cosas, porque crecer a veces es muy caótico y puede estar pasando muchas cosas, pero si ella puede seguir explorando eso y darse el tiempo necesario, me encantaría ver eso”.

¿No hay ningún equipo al que te inclinas más, como Yuri o Min-ho?

“No… Ay, esta pregunta es tan difícil. Honestamente, soy equipo ‘lo que Kitty sienta que está bien’, porque ella tiene un buen instinto para seguir su corazón, o al menos está intentando o aprendiendo a hacerlo. Si continúa haciendo eso, creo que está en lo correcto. Básicamente, soy equipo Kitty, para que resuelva la relación consigo misma también”.