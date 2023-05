La serie “Xo, Kitty” es uno de lo grandes estrenos de Netflix en mayo del 2023. Como sabemos, la producción es el spin-off de la saga “To All the Boys”, por lo que algunos de los personajes de las películas aparecen a lo largo de la trama.

Tal como advierte el título, el programa se centra en el personaje de Kitty Covey, quien se aleja de la sombra de su hermana Lara Jean para contar su propia historia. En ese sentido, la actriz Anna Cathcart repite su papel en esta ficción.

Pero, ¿quiénes más vuelven a darle vida a otras figuras conocidas de la franquicia? A continuación, te contamos qué personajes de “A todos los chicos de los que me enamoré” hacen su aparición en “Besos, Kitty”.

LOS PERSONAJES DE “TO ALL THE BOYS” QUE APARECEN EN “XO, KITTY”

1. Kitty, interpretada por Anna Cathcart

Evidentemente, la estrella principal del programa es la líder de esta lista. Kitty Covey es quien publicó todas las cartas que el personaje de Lana Condor escribió en la primera película. Esta vez, la chica se muda a Corea del Sur con el objetivo de volver a conectarse con su novio de larga distancia. Sin embargo, se dará cuenta de que mantener una relación es mucho más compleja de lo que ella imaginaba.

La actriz que la interpreta es Anna Cathcart, quien también ha trabajado en los proyectos “Odd Squad”, “Descendants 3″ y “Zoe Valentine”.

Anna Cathcart como Kitty Covey en el spin-off de “To All the Boys” (Foto: Netflix)

2. Daniel Covey, interpetado por John Corbett

El Dr. Daniel “Dan” Covey es el padre de Kitty y Lara Jean. Cumple el papel de guía para sus hijas en los largometrajes y, en esta serie de Netflix, aparece en el primer capítulo. Como se observa en los adelantos, es quien deja que nuestra protagonista se vaya a la universidad.

El actor que le da vida al personaje es John Corbett, famoso por la saga “My Big Fat Greek Wedding” y producciones como “Sex and the City”.

John Corbett como Daniel Covey en la saga “To All the Boys” (Foto: Netflix)

3. Trina, interpretada por Sarayu Blue

Trina Rothschilds se sumó a la franquicia de Netflix en la cinta “To All the Boys: P.S. I Still Love You”. Ella es una persona muy cálida y afectuosa, quien se enamoró del Dr. Covey. Al igual que su pareja, aparece en el episodio 1 de “Xo, Kitty”.

La artista Sarayu Rao se pone en la piel de Trina. Ella ha sido parte del elenco de “I Feel Bad”, “No Tomorrow” y “Medical Police”.

Sarayu Blue como Trina y John Corbett como Daniel Covey en la saga “To All the Boys” (Foto: Netflix)

4. Dae, interpretado por Choi Min Young

Conocimos a Dae-heon Kim en la película “To All the Boys: Always and Forever”, cuando la familia Covey viaja a Corea del Sur para celebrar su herencia. Él y Kitty se enamoran, lo que da inicio a la trama de esta serie derivada.

El actor Choi Min Young también tiene los títulos “Dream Palace”, “Veinticinco, veintiuno” y “Radio Romance” en su filmografía.

Anna Cathcart como Kitty y Choi Min Young como Dae en la saga “To All the Boys” (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “XO, KITTY”?

Los 10 capítulos de “XO, Kitty” estarán disponibles en el catálogo online de la plataforma de streaming Netflix desde el jueves 18 de mayo del 2023. A partir de ese día, podrás disfrutar de la ficción solo con tu suscripción regular al servicio. Accede desde este enlace.