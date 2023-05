“Xo, Kitty” (”Besos, Kitty”, en español) es el esperado spin-off de “To All the Boys” (”A todos los chicos”), la famosa saga de películas basadas en los libros de la autora Jenny Han. Esta serie de Netflix, como adelanta su título, se centra en la figura ficticia de Kitty Covey y llega a la plataforma de streaming el jueves 18 de mayo del 2023.

¿Te gustaría conocer a la actriz protagonista de la producción? En esta nota, te presentamos a Anna Cathcart. A continuación, descubre los datos claves de su biografía y carrera artística.

1. ¿QUIÉN ES ANNA CATHCART?

Anna Cathcart es una actriz canadiense, quien saltó a la fama por su participación en el programa educativo “Odd Squad”. Ella nació en la ciudad de Vancouver y es de ascendencia china e irlandesa.

2. DATOS PERSONALES DE ANNA CATHCART

Fecha de nacimiento: 16 de junio de 2003

Signo zodiacal: Géminis

Lugar de nacimiento: Vancouver, Canadá

Edad: 19 años

Altura: 1,55 m

Instagram: @annacathcart

Un selfie de la protagonista de la serie "Xo, Kitty" (Foto: Anna Cathcart / Instagram)

3. LA FAMILIA DE ANNA CATHCART

La artista tiene una hermana llamada Sara, quien es 5 años mayor que ella. Además, se sabe que toda su familia la ha apoyado incondicionalmente en su carrera artística: “Estoy muy agradecida porque no podría hacer esto sin mi familia, todo su apoyo y sacrificios. Nunca fue una cuestión de que mi madre me presionara para hacer esto. Fue mi decisión. Dejaríamos de hacerlo si quisiera. Soy tan afortunada”, le dijo a Teen Vogue.

4. ¿QUÉ ESTUDIA ANNA CATHCART?

Anna Cathcart se graduó de la escuela secundaria en el 2021 y, en la actualidad, equilibra su trabajo actoral con sus clases universitarias. La joven estudia una doble licenciatura en Sociología y Escritura Creativa en la Universidad de Columbia Británica.

5. APOYA LA REPRESENTACIÓN

En diversas entrevistas, la actriz ha dejado claro que apoya la representación asiática en Hollywood. En declaraciones para Teen Vogue el 2018, ella afirmó: “Es muy importante para todos ver a alguien en la pantalla que se parezca a ellos, sin importar cómo se vean, quiénes sean o cuál sea su raza”.

6. SU PAPEL EN “XO, KITTY”

La joven repite su papel como Katherine “Kitty” Song-Covey en la serie “XO, Kitty”. Lejos de la sombra de su hermana Lara Jean (interpretada por Lana Condor), ahora ella está decidida a encontrar a su verdadero amor.

En ese sentido, la casamentera adolescente se muda a Seúl, Corea del Sur, para reunirse con su novio de larga distancia llamado Dae (Choi Min- young). Sin embargo, la chica descubrirá que sus primeros pasos hacia la edad adulta no serán nada fáciles.

En diálogo con el portal J-14, la actriz dijo: “Hay tantas cosas que quiero contarles a todos (...) Solo deseo compartir la historia completa y que la gente la vea. También me muero por verla, porque todavía no he visto ningún corte”.

7. LA CARRERA DE ANNA CATHCART

De acuerdo con su ficha en IMDb, estas son las principales películas y series de televisión en las que ha trabajado la actriz:

Películas de Anna Cathcart

2016: “Odd Squad: The Movie” como Agent Olympia

2017: “Descendants 2″ como Dizzy Tremaine

2018: “Odd Squad: World Turned Odd” como Agent Olympia

2018: “Under the Sea: A Descendants Story” como Dizzy Tremaine (cortometraje)

2018: “To All the Boys I’ve Loved Before” como Katherine “Kitty” Song-Covey

2019: “Descendants 3″ como Dizzy Tremaine

2020: “To All the Boys: P.S. I Still Love You” como Katherine “Kitty” Song-Covey

2021: “To All the Boys: Always and Forever” como Katherine “Kitty” Song-Covey

2021: “Spin” como Molly

Series de Anna Cathcart

2016–2019: “Odd Squad” como Agent Olympia

2016–2017: “OddTube” como Agent Olympia

2017: “Dino Dana” como Robyn

2017–2018: “Once Upon a Time” como Tween Drizella

2019: “Fast Layne” como Anna

2021: “Descendants: The Royal Wedding” como la voz de Dizzy Tremaine

2021: “Star Wars: Visions” como la voz de Lop

2021: “See Us Coming Together: A Sesame Street Special” como ella misma

2023: “XO, Kitty” como Katherine “Kitty” Song-Covey

8. FOTOS DE ANNA CATHCART

La intérprete muestra una sonrisa (Foto: Anna Cathcart / Instagram)

La artista porta una corona (Foto: Anna Cathcart / Instagram)