“Xo Kitty”, el spin-off de “To All the Boys”, se ha convertido en una de las series preferidas de Netflix; y cómo no serlo, si nos muestra lo complicado que pueden ser las relaciones, más cuando estás en la etapa de adolescencia y juventud. En esta ocasión, nos muestra a Katherine Song-Covey, a quien conocemos como Kitty, dejar todo y buscar a su novio Dae-heon Kim en Corea del Sur, lo malo es que ella no imagina que su chico ya tiene una nueva pareja, por lo que estará completamente sola en otro continente. El papel del muchacho que le quita el sueño es interpretado por Choi Min Young.

En la trama, él es novio de Kitty, a quien conoció cuando estaban en séptimo grado. Debido a que sus caminos se separaron, ellos tratan de que la llama de su amor no se apague, por lo que mantienen constante comunicación para no romper ningún lazo; sin embargo, el momento que vuelven a verse las caras, sucederá lo inesperado.

En los siguientes párrafos te contamos quién es el actor que interpreta a Dae y todo lo que debes saber sobre este actor, así que presta mucha atención.

En "XO, Kitty", los jóvenes enamorados se reencuentran en Corea del Sur (Foto: Netflix)

1. DATOS PERSONALES DE CHOI MIN YOUNG

Nombre completo: Choi Min Young

Choi Min Young Lugar de nacimiento: Seúl, Corea del Sur

Seúl, Corea del Sur Nacionalidad: Surcoreana

Surcoreana Cumpleaños: 9 de octubre

9 de octubre Año de nacimiento: 2002

2002 Edad: 20 años

20 años Instagram: @choi_minyeong

El actor al lado del afiche oficial de "XO, Kitty" (Foto: Choi Min Young / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES CHOI MIN YOUNG?

Choi Min Young es un actor surcoreano que está vigente desde 2014, apareciendo en varias series de televisión.

3. DEBUT Y CARRERA ACTORAL

Con sólo 12 años, Choi debutó en el drama infantil “Magic Thousand Characters” (2014). Después apareció en varias series televisivas como “The Promise” (2016), “Strong Girl Bong-soon” (2017), “Mr. Sunshine” (2018) e “Itaewon Class” (2020), “Twenty-Five Twenty-One” (2022), entre otros.

Choi Min-young en el estreno de "XO, Kitty" en el Tudum Theatre de Los Ángeles, California, el 11 de mayo de 2023 (Foto: Michael Tran / AFP)

4. ES ACTOR DE MUSICALES

Se desempeña también como actor de musicales, por lo que ha aparecido en “Bonnie & Clyde”, “Empress Myeongseong”, “Frankenstein” y “Kinky Boots”.

5. TIENE UN CONTRATO EXCLUSIVO

En abril de 2022, Choi Min-young firmó un contrato de exclusividad con la empresa de gestión de artistas Saram Entertainment.

"En sesión de improvisación tratando de ser modelo", escribió el 20 de mayo de 2023 (Foto: Choi Min Young / Instagram)

6. PREMIOS

En 2020, el actor surcoreano ganó la Sexta Estrella Musical DIM.

7. ¿QUÉ SINTIÓ CUANDO LO LLAMARON PARA “XO, KITTY”?

Cuando se enteró que iba a ser el protagonista de “XO, Kitty”, Choi contó que estaba muy emocionado, pues era un gran paso en su carrera, pero a la vez bastante nervioso.