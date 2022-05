¿Quiénes son los hijos de Kourtney Kardashian y Travis Baker? La pareja, que se casó por tercera vez en Italia, ha formado una numerosa familia con un total de seis hijos, que en su mayoría apuesta por aparecer en escena.

La modelo y el baterista de Blink-182 hicieron oficial su relación y se casaron el 22 de mayo en medio de una gran ceremonia en Positano, Italia, a la que asistieron amigos cercanos y familiares. No pudieron faltar los hijos de la pareja, que se mostraron muy contentos y unidos.

La familia se ha mostrado compartiendo gratos momentos de unión, como viajes, paseos y eventos. A continuación, te contamos quiénes son:

¿QUIÉNES SON LOS HIJOS DE KOURTNEY KARDASHIAN Y TRAVIS BAKER?

Kourtney Kardashian y Travis Barker han formado una familia numerosa con un total de seis hijos, tres de cada uno. Aquí la lista:

Hijos de Kourtney Kardashian

Mason Dash Disick

El primer hijo de Kourtney Kardashian y su ex pareja Scott Disick, quien también formó parte del reality show “Keeping Up With The Kardashians”. Nació el 14 de diciembre de 2009 de una manera muy original, pues la socialité quiso mostrar el parto en el reality show de la familia. Tiene 12 años y prefiere vivir alejado de la fama de su familia.

Hijos de Kourtney Kardashian (Foto: @8lordmasondashdisick)

Penelope Scotland

La única hija mujer de Kourtney Kardashian nació el 8 de julio del 2012. A sus nueve años, se está convirtiendo en una estrella de las redes sociales. TikTok es su plataforma favorita, donde muestra cómo es su vida y hasta hace algunos clips junto a su famosa madre.

Hijos de Kourtney Kardashian (Foto: Kourtney Kardashian/Instagram)

Reign Aston

El tercer hijo de la empresaria Kourtney Kardashian nació el 14 de diciembre del 2014. Al día de hoy, tiene 6 años y también suele aparecer en las redes sociales de su mamá. Es un fanático del hombre araña.

Hijos de Kourtney Kardashian (Foto: Kourtney Kardashian/Instagram)

Hijos de Travis Barker

Por su parte, Travis Barker de igual manera tiene 3 hijos, todos de su antiguo matrimonio con Shanna Moakler.

Atiana de la Hoya

Atiana tiene 23 años y es fruto de la relación entre la ex del músico con el boxeador Oscar de la Hoya, pero el ahora esposo de Kourtney la acogió como suya. Es muy activa en las redes sociales. Tiene más de 540 mil seguidores.

Atiana de la Hoya , hijastra de Travis Barker (Foto: Atiana de la Hoya)

Landon Asher

Landon es el primer hijo de Travis Barker con Shanna Moakler. Nació el 9 de octubre del 2003, tiene 18 años. El joven heredó la pasión de su papá por la música e incluso escribió algunos temas él mismo y ha hecho algunas participaciones en videos musicales. Tiene un millón de seguidores en Instagram, donde comparte su pasión por la música.

Landon Asher, hijo de Travis Barker (Foto:Landon Asher)

Alabama Luella

La hija menor del artista es Alabama Luella, quien llegó al mundo el 24 de diciembre del 2005. A sus 16 años, busca hacerse nombre propio y postea fotos sugerentes y en las que parece una muñeca. Es influencer de belleza y moda.

Alabama Luella, hija de Travis Barker (Foto:Alabama Luella)

¿QUIÉNES ESTUVIERON EN LA BODA DE KOURTNEY KARDASHIAN Y TRAVIS BAKER?

A la boda que Kourtney Kardashian y Travis Barker celebraron en Portofino, Italia, asistieron los hijos de la empresaria y el artista. Mason (12), Penelope (9) y Reign (7), por parte de Kourtney; mientras que del lado de Travis estuvieron Landon (18), Alabama (16) y su hijastra Atiana De La Hoya (22).

También estuvieron Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner y Kylie Jenner, así como la madre de Kourtney, Kris Jenner, también asistieron a la boda.