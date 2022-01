Puede que el éxito de Kunno le haya traído una enorme cantidad de haters, pero lo que no se puede negar es que ha sabido aprovechar cada oportunidad que se le presentó en su luego de hacerse famoso en TikTok.

El mexicano se viralizó en la plataforma asiática por sus videos caminando de una forma muy peculiar, llegando a todos los países de América Latina y también a Estados Unidos.

Desde entonces se convirtió en un influencer de las plataformas sociales con millones de seguidores que fueron aumentando y luego disminuyendo debido a que muchos de ellos prefirieron no ver su contenido que podría ser considerado como un poco extraño debido a su actitud.

Su fama en las redes sociales hizo que le lleguen oportunidades que pudo haber soñado en algún momento. Se convirtió en un modelo de grandes pasarelas de moda y también empezó a incursionar como cantante.

Cuando parecía que ya había tocado techo en su carrera, acaba de llegar una nueva oportunidad y esta vez será como actor en una serie producida por la plataforma Netflix, la cual tiene un alcance mundial.

El influencer mexicano ahora participará en una serie de Netflix. (Foto: Kunno / Instagram)

KUNNO EN NETFLIX

La estrella de redes sociales ha utilizado su cuenta de Instagram para compartir la gran noticia con sus seguidores: estará en la serie “Ritmo salvaje” de Netflix.

A través de su publicación, Kunno manifestó también su alegría por haber dado ese nuevo paso en su carrera en la farándula mexicana y mundial tras haber aprovechado su buen momento en TikTok.

“Estoy muy agradecido por esta oportunidad tan grande que Dios me puso enfrente. Al principio temblaba de miedo porque estaba por enfrentar un gran reto en mi vida, actuar y bailar”, escribió.

Así mismo describió todo lo que sintió cuando vio a los actores con los que compartió escenas, afirmando que se sentía muy nervioso y que aprendió muchísimo de ellos.

“Cuando supe con quienes iba a compartir escena, literal, me temblaban las piernas y me puse a llorar. Le dije a mi equipo que no sabía si iba a poder, pero sí pude, y te quiero decir a ti, que estás detrás de un celular, que tú también puedes. También quiero agradecerle a esas estrellas de la mejor serie del mundo por abrazarme, por enseñarme, por no verme como un extraño cuando llegué al set. Tenía miedo de que dijeran ‘¿y ahora esté loco que?’ Sucedió todo lo contrario, me abrazaron, me ayudaron a brillar, me aconsejaron y me hicieron familia”, apuntó.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “RITMO SALVAJE”?

Según la información oficial de Netflix, la serie “Ritmo salvaje” está programada para estrenarse el miércoles 2 de marzo en todo el mundo y marcará el debut de Kunno en esta plataforma.