Kriss Jenner como Khloé Kardashian y viceversa. Kourtney como Kim, Kim como Kourtney, y Kendall como Kylie. Aunque parezca imposible, es real. Durante la última temporada del reality “Keeping Up With The Kardashians”, la familia no tuvo mejor idea que hacer una cena en donde cada uno interpretaría a a otra, despertando las risas de todos sus fanáticos.

“Nuestro final de temporada de Keeping Up With the Kardashians sale al aire hoy en E! Esta cena en la que todas nos vestimos y actuamos como el uno al otro es legendaria. No te lo vas a querer perder", es la leyenda de la fotografía que subió la precursora del show, Kim Kardashian West, a su cuenta de Instagram.

El clan Kardashian-Jenner, a excepción de Kylie que no participo, subieron un adelanto de lo que pasará a sus historias de Instagram. Kim fue la que prefirió posterarlo y el video ya llega casi a las cuatro millones de reproducciones.

No hay duda que este episodio del reality le sacará una carcajada a más de uno.

