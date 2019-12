¿Reconciliación a la vista? Hace una semana, la menor del clan Kardashian desató toda clase de rumores en las redes al publicar unos videos en su cuenta de Instagram portando un anillo de diamantes. Ante las dudas si esa joya significaba un compromiso entre ella y Travis Scott, su hermana mayor Kim Kardashian salió a decir que ni ellos sabían si habían vuelto o no.

Tras más de dos años de relación y una hija en común, el rapero de 27 años y la empresaria de 22 decidieron ponerle fin a su noviazgo. Desde el 2017 que Jenner y Travis Scott hiceron “clic” y no se despegaron por un segundo. Al poco tiempo vino al mundo Stormi Webster, su pequeña que el día de hoy tiene un año 10 meses, y es por ella que, a pesar de no seguir en una relación de pareja, mantienen una buena comunicación de padres.

El último programa de Elle DeGeneres tuvo como invitada a la esposa de Kanye West. Era imposible que la conductora no le preguntará sobre su hermana y el anillo que lució hace una semana. “Honestamente, no lo sé. Pero son muy buenos amigos y asombrosos padres”, fue lo que dijo Kim ante la pregunta de Ellen. “El gran anillo no significa compromiso. Lo está usando en un dedo diferente. Creo que ella misma lo compró”, acotó y desilusionó a los fanáticos sobre un posible reconciliación.

Cuando ya no se creía sobre una reconciliación a futuro, Kylie Jenner despierta una vez más los rumores. La dueña de Kylie Cosmetics fue a comprar joyas vestida de una manera muy peculiar, el último martes junto a su madre y el novio de esta.

La joven empresaria estaba vestida nada más que con que toda la indumentaria de “Astroworld”, la marca del rapero Travis Scott.

Por más que intento pasar desapercibida, fue imposible. En las imágenes filtradas en Instagram, se puede ver a la mamá de Stormi con la polera y pantalón de buzo de Astroworld. A pesar de que esto pueda ser una ventana a una posible reconciliación entre ambos, esta no es la primera vez que la empresaria apoya al cantante después de su ruptura. En noviembre se pudo ver a Jenner en un festival donde cantó el padre de su hija. También a fines de mes se supo que Travis Scott se reunió con una parte del clan Kardashian, incluida su expareja.

