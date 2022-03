Al mismo estilo de Calibre 50 con Tony Elizondo, La Arrolladora Banda El Limón anunció hace algunos meses la incorporación de dos jóvenes talentos, quienes tendrán la misión de acompañar a Esaúl García como vocalistas de los temas más importantes de la agrupación mexicana. Se tratan de Jan Carlos Mauleón y Gregorio Corona, quienes tendrán esta gran oportunidad que tanto ansiaban por muchos años.

Para llegar a seleccionar a estos dos jóvenes talentos en México, la búsqueda fue muy silenciosa y privada para no despertar mucha atención mediática y así tomar la decisión correcta y encantar al público.

Pero, ¿quiénes son estos nuevos cantantes? ¿De dónde salieron? ¿Cuáles son sus objetivos? En la presente nota recopilaremos alguna información de ellos y sus declaraciones que dieron muy emocionados al portal de People en Español.

Jan Carlos Mauleón (izquierda) y Gregorio Corona (derecha) se muestran muy felices de este nuevo reto en su carrera (Foto: La Arrolladora / Facebook)

JAN CARLOS MAULEÓN

Tiene solo 22 años y está muy contento de pertenecer a esta agrupación mexicana que tantos éxitos ha impuesto en la preferencia musical de México y Estados Unidos, aunque también es algo triste pues ha tenido que dejar a su familia para perseguir el sueño.

“Estoy bien contento de que se me dé esta oportunidad en una agrupación tan grande como es la Arrolladora. Es mucha responsabilidad y pues me siento realizado. Este sueño lo tenía desde hace muchos años y bendito Dios ya se está cumpliendo. Lo más difícil era llegar y ahora hay que echarle muchas ganas para ganarse a todo el público”, indicó.

Su llegada a la banda se dio gracias a la fama que ha conseguido en las redes sociales en los últimos años y él es consciente de ello pues así lo reconoció en la entrevista en mención.

“Me siento muy contento de que el hecho de andar en las redes me haya beneficiado. Tenemos preparadas nuevas sorpresas, algo fresco junto a mis compañeros”, comentó.

GREGORIO CORONA

El joven es originario de Lagunillas, delegación de Autlán de Navarro y tiene 19 años pero cuenta con una gran experiencia desde sus 13 pues estuvo en bandas locales como La Banda Tabaquera y el Sierreño Código Enigma. Al igual que su otro nuevo compañero, está muy feliz por esta nueva oportunidad.

“Sinceramente no imaginaba estar en la banda. A veces no me lo creo. Estamos haciendo todo de todo corazón para que a la gente le guste”, afirmó.

Del mismo modo resaltó que está aprendiendo de los integrantes antiguos de la banda, quienes ya tienen más experiencia y han hecho que todos formen parte de una misma familia.

“Aparte de ser una banda, puedo decir que es una familia, la cual todos nos tenemos que apoyar. Nos sentimos muy protegidos por mi carnal Esaúl y más que nada por los integrantes que tienen más años. Uno aprende siempre de ellos porque ahora sí que son la pieza clave”, comentó.