Decir que todos los hijos de Rodrick Usher mueren en “La caída de la Casa Usher” (“The Fall of the House of Usher” en inglés) no es un spoiler, sino la premisa intrigante de la nueva serie de Netflix. Pero, ¿cómo y por qué ocurren estas misteriosas muertes? Aquí desentrañaremos los oscuros secretos detrás de cada fallecimiento, en una serie donde nada es lo que parece.

A primera vista, todas las muertes parecen meros accidentes fortuitos. Sin embargo, hay un elemento siniestro que se cierne sobre ellas: la misteriosa presencia de Verna. La relación de esta enigmática figura con los herederos Usher no es completamente clara, pero está involucrada de cierta forma en cada tragedia que se desencadena en la mansión.

Verna parece jugar un papel tanto en la mente de los Usher como en la manipulación de factores externos, lo que añade una capa adicional de misterio a la trama. ¿Es ella una fuerza sobrenatural o una simple marionetista que tira de los hilos detrás del telón?

Al profundizar en la narrativa de la nueva serie de Mike Flanagan, queda claro que Verna no solo es una observadora pasiva de las tragedias, sino que también parece amplificar los deseos y obsesiones de los personajes. Esto los lleva inexorablemente hacia su perdición.

Esta serie de terror, basada en el inquietante cuento de Edgar Allan Poe, no es solo un mero relato de muerte y destrucción. Es un estudio de los oscuros rincones de la psique humana, una exploración de cómo los deseos y obsesiones pueden llevar a la perdición.

Sauriyan Sapkota como Próspero Usher, Kate Siegel como Camille L'Espanaye, Rahul Kohli como Napoleon Usher, Matt Biedel como Bill-T Wilson, Samantha Sloyan como Tamerlane Usher, Mark Hamill como Arthur Pym en el primer episodios de "La caída de la Casa Usher" (Foto: Netflix)

EXPLICACIÓN DE LA MUERTE DE LOS HIJOS DE RODRICK USHER EN “LA CAÍDA DE LA CASA USHER”

6. Prospero Usher

Próspero Usher, el hijo menor de Rodrick, es la primera vida que Verna reclama como pago por una deuda pendiente. Próspero, en su búsqueda de un propósito y la ideal oportunidad para establecer su propio negocio, decide organizar una fiesta exclusiva. Para ello, elige una de las fábricas familiares abandonadas como escenario para el evento.

La fiesta se transforma en una mascarada, un misterioso baile donde los invitados de élite pueden esconder sus identidades y temporalmente olvidar las preocupaciones del mundo exterior. El punto culminante de la velada estaba destinado a ser una lluvia de agua purificadora, que daría inicio a una orgía de diversión y disfrute. Pero a pesar de las advertencias de Verna, quien apareció enmascarada como una calavera vestida con una toga roja, Perry no desistió de su plan.

Sin embargo, cuando activaron el conducto de agua, no tenían conocimiento de que estaba contaminado con químicos altamente tóxicos que habían quedado en el lugar. La lluvia de desechos tóxicos provocó la muerte de casi todos los invitados que se encontraban a su alcance.

Los cuerpos quemados por ácido en "La caída de la Casa Usher" (Foto: Netflix)

La única excepción fue Morella, la esposa de Fredrick, quien sobrevivió pero quedó desfigurada. También se salvaron los miembros del personal de servicio, ya que Verna les había advertido que se retiraran a tiempo. Este dramático episodio se inspiró en los cuentos de Edgar Allan Poe: “La máscara de la Muerte Roja” (1842) y “Morella”.

5. Camille L’Espanaye

Camille L’Espanaye se convierte en la segunda víctima de esta trágica historia. Es una especialista en relaciones públicas que se ve atrapada en el torbellino de ataques mediáticos y gubernamentales dirigidos hacia Fortunato y su familia. Sin embargo, detrás de su fachada profesional, Camille oculta una pequeña obsesión: la venganza contra su hermana mayor, Victorine.

Kate Siegel vuelve a trabajar en otra serie de terror de Mike Flanagan, pero esta vez como Camille L'Espanaye en "La caída de la casa Usher" (Foto: Netflix)

Sea cual sea el motivo que la impulsó a buscar represalias contra Victorine, su búsqueda obsesiva lleva al personaje de Kate Siegel a los laboratorios R.U.E. con la esperanza de desentrañar los rumores acerca de los experimentos a corazón abierto en chimpancés.

Verna, disfrazada como un guardia de seguridad, intenta disuadirla, no porque esta elección le garantice la salvación, sino porque le ofrece una salida más pacífica. A pesar de las advertencias, Camille desafía el peligro y penetra en la zona de las jaulas de los chimpancés, donde es atacada por uno de ellos, lo que ocasiona su muerte de forma violenta. El episodio está inspirado en “Los crímenes de la calle Morgue” (1841).

4. Napoleon Usher

Se podría decir que el pecado de Napoleón Usher es no ser honesto con su novio Julius. No solo al serle infiel frecuentemente, sino también cuando, inconscientemente, mata a su gato y busca reemplazarlo con uno idéntico para no decirle la verdad.

Después de intentar varios lugares, encuentra un gato idéntico, pero ya sabemos que esto irá mal desde que vemos que Verna es la que atiende la veterinaria. Ella le advierte que hay otros gatos para adoptar, pero él ofrece donar mucho dinero al refugio a cambio del gato.

Sin embargo, el gato negro empieza a torturarlo, ocultandose en los lugares más inesperados y haciéndole heridas por todo el cuerpo. Napoleon finalmente enloquece y empieza a perseguir al gato por todo su penthouse, incluso destruyendo sus paredes. Cuando el animal aparece en la baranda del balcón, lo persigue, pero termina cayendo desde lo más alto del edificio hasta el asfalto, muriendo instantáneamente. El episodio está inspirado en “El gato negro” (1843).

3. Victorine LaFourcade

Victorine LaFourcade está obsesionada con que sus experimentos con el artefacto para el corazón, en donde ha invertido años de su vida y millones de dólares, sea un éxito. Sin embargo, parece que la etapa de los chimpancés no está yendo muy bien, porque ninguno de los animales sobrevive por mucho tiempo.

Por ello, cuando tiene la presión de su padre por seguir avanzando y, además, se encuentra con una paciente con problemas cardiacos perfectos para ser objeto de una prueba clínica; no duda en tratar de convencerla, pese a ser completamente ilegal realizar el experimento en humanos.

Sin embargo, no puede lograrlo sin la ayuda de su novia, Al Ruiz, quien es la cirujana experta en colocar el artefacto. No obstante, ella se rehúsa, por lo que termina asesinándola en un ataque de ira.

Victorine no puede procesar lo que ha hecho, por lo que vemos que sigue llamando a Al, pensando que la ha dejado y pidiéndole que regrese. No obstante, hay un sonido que la atormenta. Pronto descubrimos que el sonido es, en realidad, el corazón de su exnovia, que late gracias al artefacto que le colocó, pero ella está completamente muerta.

Victorine decidió aplicar el dispositivo en el corazón de su novia muerta en "La caída de la Casa Usher" (Foto: Netflix)

Rodrick presencia todo esto y, frente a sus ojos, puede ver cómo Victorine se suicida, clavándose un escalpelo en el pecho. El episodio está inspirado en “El corazón delator” (1843).

2. Tamerlane Usher

La obsesión de Tamerlane Usher es siempre estar en control, no solo con el lanzamiento de su empresa “Escarabajo de oro”, sino también con la relación con su esposo, incluso llegando al ámbito sexual. El personaje de Samantha Sloyan disfruta de ver cómo su esposo Will, interactúa y mantiene relaciones con prostitutas que se parecen a ella.

Todo parece estar bajo control hasta que sus hermanos empiezan a morir, y el escándalo opaca el lanzamiento de su marca. Sumado el hecho de que no puede dormir, Tamerlane empieza a alucinar que Will está teniendo una aventura con Verna, quien se disfrazó de prostituta.

“La caída de la Casa Usher” es una adaptación del cuento homónimo de Edgar Allan Poe (Foto: Netflix)

La ilusión empezó a perseguirla tanto que la llevó a arruinar su matrimonio, el lanzamiento de la empresa e incluso su propia muerte cuando empezó a clavarse los espejos rotos de su habitación. El episodio está inspirado en “El escarabajo de oro” (1843) y “Tamerlane” (1827)

1. Frederick Usher

Frederick Usher no parecía tener una obsesión en particular, más que tener la aprobación de su padre, hasta que en los primeros episodios, descubre que su esposa Morella asistió a la fiesta sexual de su medio hermano, Próspero, lo que la llevó a terminar con graves quemaduras.

El personaje de Henry Thomas no puede quitarse de la cabeza cómo es que terminó en ese lugar, por qué les mintió y de quién es ese teléfono que encontraron cerca a su cuerpo. Su locura lo lleva a volverse mucho más celosos de ella y decide seguir su tratamiento en casa, no deja que los doctores intervengan e, incluso, llega a arrancarle algunos dientes con un alicate a forma de castigo.

Frederick Usher junto a su esposa Morella en "La caída de la Casa Usher" (Foto: Netflix)

Todo verdaderamente cruel, lo que hizo que Verna haga su muerte aún más violenta. Lo drogó con la misma medicina con la que mantenía en letargo a su esposa, lo que generó que se quedara inmovilizado dentro de la fábrica, que estaba en pleno proceso de demolición.

Cuando la estructura del techo se daña, se forma una especie de péndulo que lo empieza a cortar poco a poco a la altura del abdomen. El episodio está inspirado en “El pozo y el péndulo” (1842).