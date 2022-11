La película “La caída”, producida y protagonizada por la mexicana Karla Souza, se encuentra disponible en Amazon Prime Video desde el pasado viernes 11 de noviembre y cada una de sus escenas siguen dando de qué hablar. Si bien la película no se trata de un hecho que haya sido tomado de la realidad tal cual, nos presenta lo que muchos deportistas sufren a lo largo de su carrera, en especial las mujeres.

Después de unos cuantos días después de su estreno, la cinta se ha convertido en una de las más vistas de la plataforma ya mencionada, en especial en México. No obstante, también hay personas de diferentes partes del mundo que la han visto, dejando grandes comentarios al respecto, como en Estados Unidos, donde la protagonista ya es conocida por su participación en varias producciones.

“Dive” (por su nombre en inglés), para convertirse en lo que es, ha tenido que ser una amalgama de muchas cosas buenas, como interpretaciones, escenas, imágenes, guion y demás, pero, sin duda, algo que es fundamental en esto es su impactante final, el cual vamos a explicar líneas más abajo.

Si aún no has visto la película y lo tienes planeado hacer, te recomendamos no seguir con la lectura del presente artículo, ya que se presentarán varios spoilers que podrían incomodarte. En cambio, si eres de las personas que les gusta conocer los finales antes de ver las escenas, puedes disfrutar de esta nota con total libertad.

SINOPSIS OFICIAL DE “LA CAÍDA”

Mariel, una clavadista veterana, tiene una última oportunidad para cumplir su sueño olímpico, pero una terrible verdad sale a la luz y la confronta con la pregunta más importante de su vida: ¿la definición del más grande sueño es ganar?

Póster oficial de la película "La caída" (Foto: Amazon Prime Video)

¿QUÉ PASA EN LA “CAÍDA”?

Mariel (Karla Souza) es una clavadista ya experimentada que está alistándose para participar en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Esta es su última oportunidad para ganar una medalla en la contienda deportiva más importante del mundo, así que no debe dejar que nada la distraiga o le impida cumplir ese objetivo.

Su ánimo cambia mucho cuando le presentan a Nadia (Dèja Ebergenyi), una inexperta clavadista, pero con mucho futuro. Su federación y entrenador, Braulio (Hernán Mendoza) la obligan a que haga equipo con la joven deportista, pero ella se niega hasta que se da cuenta de que no tiene otra opción, ya que su equipo ahora tiene más confianza en la nueva.

Cuando todo empieza a encaminarse para participar en el torneo realizado en Grecia, un golpe muy duro llega a la Federación, pues la madre de Nadia acusa a Braulio de abusar sexualmente de su hija, por lo que el director técnico es suspendido de inmediato, poniendo en vilo la participación de Mariel en las olimpiadas y su sueño de ganar la medalla de oro.

Con la finalidad de que todo vuelva a su cauce, Mariel busca a la madre de Nadia para pedirle que retire sus acusaciones y abogar por él, asegurando que Braulio ha sido todo para ella durante toda su carrera deportiva y que su carácter es la de un caballero a cabalidad. En otras palabras, pone las manos al fuego por él porque lo conocía desde niña.

En tanto, Nadia asegura que esas acusaciones son falsas y que su madre lo inventó todo porque tenía celos de su vida y que querían obligarla a mudarse con sus abuelos. En el juzgado se determinó que todo el embrollo era un tema familiar que debía arreglarse como tal, en privado. Es por ello que todo se desestimó.

La película "La caída" tiene como protagonista a la actriz Karla Souza (Foto: Amazon Prime Video)

EL FINAL DE “LA CAÍDA”

Si bien estos sucesos no ocurrieron al final de la historia, es importante ir mencionándolos debido a que, desde acá, se va tejiendo lo que acontece en los últimos minutos de la cinta.

El equipo de clavados de la Federación de México se dirige a participar a la Copa FINA, torneo en el que Mariel no tuvo una sobresaliente actuación, razón por la que Braulio la insultó y ridiculizó. Ella asumió todo lo que dijeron y pidió perdón, como si lo estuviera suplicando.

Mariel entra al baño de Braulio para limpiarse tras la escena y se percató que allí estaba la blusa de Nadia, así que pudo llegar a la conclusión de que todas las acusaciones en su contra eran ciertas. Por si ello fuera poco, también recordó que ella también pasó los mismos abusos cuando eran joven, solo que los bloqueó de su cerebro como una forma de autoprotección.

Al notar que toda esta situación no estaba bien, Mariel decide robar el diario de Nadia. Al abrir sus páginas, lee con lujo de detalles todo lo que existía entre Nadia y Braulio y cómo él se aprovechaba sexualmente de ella.

Por otro lado, Mariel acudió donde su madre para contarle todo lo que ella soportó a manos de Braulio desde que era una niña. La señora, en vez de apoyar a su hija, se hizo amiga de Braulio y todos en su casa.

Mariel encara a Nadia, pero la joven se mantiene cerrada y dice que todo este problema lo estaba generando por celos y porque ella era la nueva estrella del equipo de clavados. Es allí cuando la personaje principal de la historia concluye que Nadia está enamorada y cegada por los abusos de Braulio.

Los momentos finales son impactantes. Mariel quiere su medalla de oro en los Juegos Olímpicos, pero sabe que su compañera está siendo abusada sin que ella se diera cuenta, así que su mente anda un poco distraída y confundida respecto a lo que quiere y debe hacer de ahora en adelante.

Cuando las dos están por lanzarse a la piscina, Mariel desiste de ello, mientras que Nadia sí realiza el salto habitual. Esta decisión deja a todos sorprendidos, pero todo tiene un sentido.

Mariel se retira del lugar y luego aparece sonriendo en la playa. Sabe que perdió su última oportunidad de conseguir el oro en el campeonato, pero está contenta de que le mostró una gran lección a una joven que es abusada. Con sus acciones quiso que su compañera se diera cuenta de que nunca es tarde para salir de algún lugar, en especial si se está sufriendo en silencio.

TRÁILER DE “LA CAÍDA”

Mira aquí el avance oficial de “La caída”, impactante película que es protagonizada por la mexicana Karla Souza.