Desde que llegó el 11 de noviembre a Amazon Prime Video, “La caída” se ha convertido en una de las películas preferidas de la plataforma de streaming; y cómo no serlo, si narra la historia de Mariel, una clavadista profesional veterana que quiere cumplir su sueño de participar en los Juegos Olímpicos, pero todo dará un giro radical cuando su entrenador es acusado de abuso. Sin duda una trama que atrapa al público, pero además de los sucesos que se narran, te contamos la verdad de las escenas de los clavados de Karla Souza, quien da vida a la protagonista.

A continuación, el duro trabajo y constante entrenamiento que realizó la actriz para interpretar al personaje principal, que no requirió de dobles al momento de lanzarse a la piscina.

En "La caída", Karla Souza no dudó en tener un duro entrenamiento para hacer los clavados (Foto: Prime Video)

LA PREPARACIÓN DE KARLA SOUZA PARA LOS CLAVADOS EN “LA CAÍDA”

A lo largo de la trama, vemos cómo Muriel realiza increíbles clavados, algo que sin duda se logró por la gran preparación que tuvo Karla Souza, quien no quiso que otras personas la reemplacen en dichas escenas; por tal motivo, trabajó arduamente para encarnan en todo momento a una deportista profesional.

Precisamente, el 10 de noviembre, un día antes del estreno, la ejecutiva de Amazon en México, Ana Laura Rascón, subió un video a su cuenta de TikTok, donde muestra todo el entrenamiento de la histrionisa, el cual acompañó con la siguiente descripción: “¿Y Karla Souza hizo los clavados? ‘Pues…”.

¿CÓMO FUE LA PREPARACIÓN DE KARLA SOUZA?

Lucía Puenzo, directora de “La caída”, dio a conocer el tiempo de preparación de Souza, quien también es productora de la película. “Esta mujer tardó 10 años en poder filmar esta película, con un empuje que pocas veces he visto; y pasó tres años entrenando como clavadista. Karla se tira de 10 metros e hizo locuras que los productores y directores teníamos miedo y la teníamos que frenar porque estaba dispuesta a todo”, señaló a la revista GQ el 7 de noviembre.

Karla Souza también se refirió a este tema en la misma entrevista. “Yo le enseñé que en los entrenamientos hay todo tipo de lesiones y moretones. La primera vez que yo fui a un entrenamiento veía que se ponían hielo en la espalda y no entendía, hasta la primera vez que me tiré y sentí el jalón en la espalda; y de verdad entiendo y respeto el sacrificio que hacen estos atletas porque su vida es eso: viven en la alberca y en el entrenamiento; y eso queríamos retratar, por eso Mariel siempre está con el pelo mojado, su piel huele a cloro y todo esto los pudimos entender gracias a los clavadistas”.

En otra entrevista a Time Out, Souza contó que se despertaba todos los días a las 5:00 a.m. para entrenar, luego se iban a la piscina y trabajaban todo el día. “Eso también ayudó a obtener la parte emocional que mi personaje necesitaba. Tengo que confesar que me sentía arropada por toda la producción”, precisó.