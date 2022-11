Karla Souza es una de las actrices mexicanas más reconocidas a nivel internacional, logrando notoriedad con el personaje de Laurel Castillo en la serie estadounidense “How to Get Away with Murder” de Sony. Saltó a la fama tras interpretar a Bárbara Noble en la película “Nosotros, los Nobles” (2013) y luego trabajó en exitosas producciones como “No se aceptan devoluciones (2013) y “¿Qué culpa tiene el niño?” (2016).

A pesar de ser una actriz muy famosa, muy poco se conoce sobre la vida personal de Karla Souza. La intérprete se caracteriza por ser muy reservada con su familia y entorno más cercano, en especial cuando se trata de su matrimonio con el banquero texano Marshall Trenkmann, con quien tiene dos hijos.

Karla Souza se casó con Marshall Trenkmann en California en mayo de 2014. El 19 de abril de 2018, la actriz mexicana dio a luz a su primera hija llamada Gianna Trenkmann y, el 12 de junio de 2020, dio a luz a su segundo hijo llamado Luka. En ese sentido, te contamos quién es el esposo de la reconocida intérprete.

Karla Souza y Marshall Trenkmann se casaron en mayo de 2014 en California (Foto: Karla Souza/ Instagram)

¿QUIÉN ES MARSHALL TRENKMANN?

Marshall Trenkmann es un empresario estadounidense que trabaja para J.P Morgan, una empresa dedicada a la gestión de activos. El esposo de Karla Souza nació en Texas, Estados Unidos.

Asistió a la Universidad A&M en Texas, donde obtuvo su licenciatura y maestría. Marshall Trenkmann también tomó clases en español y estudios latinoamericanos porque se enamoró de la cultura y el idioma.

Cabe destacar que Marshall Trenkmann no tiene redes sociales por lo que todo lo que se sabe de él es a través de las cuentas de Karla, quien tiene más de 4 millones de seguidores en Instagram y 577, 3 mil seguidores en Twitter.

Luego de año y medio de noviazgo, Karla Souza y Marshall Trenkmann se comprometieron en 2013, (Foto: Getty Images)

DATOS PERSONALES DE MARSHALL TRENKMANN

Nombre de nacimiento: Marshall Trenkmann.

Lugar de nacimiento: Texas, Estados Unidos.

Estudios: Universidad A&M en Texas.

Cónyuge: Karla Souza (m. 2014)

Lugar de casamiento: California, Estados Unidos.

Hijas: Gianna y Luka Trenkmann.

Karla Souza junto a Marshall Trenkmann durante el primer embarazo de la pareja (Foto: Getty Images)

LA RELIGIÓN DE MARSHALL TRENKMANN

Marshall Trenkmann es un cristiano devoto. Sobre esto, Karla Souza señaló que el empresario es un hombre de fe que se toma muy en serio su relación con Dios.

¿CÓMO SE CONOCIERON KARLA SOUZA Y MARSHALL TRENKMANN?

Karla Souza y Marshall Trenkmann se conocieron en la Ciudad de México. Luego de año y medio de noviazgo se comprometieron en 2013, según Chic Magazine.

La boda tuvo lugar en California en mayo de 2014. El 19 de abril de 2018, la actriz mexicana dio a luz a una niña llamada Gianna Trenkmann. Después, el 12 de junio de 2020, llegó el segundo hijo de la pareja, un varón llamado Luka.