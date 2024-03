Karla Souza es una conocida actriz mexicana conocida por papeles en diversos títulos internacionales como “La Caída”, “El presidente” y “How to Get Away with Murder”. La suerte no solo le ha sonreído en el ámbito profesional, sino también en el personal, pues disfruta de una hermosa familia. Está casada con Marshall Trenkmann, un empresario estadounidense, con quien también tiene hijos. El pasado 15 de marzo, la pareja recibió a una nueva integrante del clan Trenkmann-Souza y aquí te quiero contar a detalle acerca de sus miembros.

La intérprete empezó su carrera en el 2008, con tan solo 23 años, cuando formó parte de la serie “Terminales” de Televisa. Rápidamente, su talento cruzó fronteras y obtuvo un pequeño papel en la serie estadounidense “Persons Unknown”.

Uno de sus roles más internacionales ha sido el de Laurel Castillo en “How to Get Away with Murder”, el drama legal creado por Shonda Rhimes.

¿CUÁNTOS HIJOS TIENE KARLA SOUZA?

Karla Souza tiene tres hijos con su esposo Marshall Trenkmann, con quien se casó en California en mayo de 2014.

En total, son dos mujeres y un varón. Si quieres conocer más sobre ellos, continúa leyendo.

¿QUIÉNES SON LOS HIJOS DE KARLA SOUZA?

1. Gianna Trenkmann

Karla Souza se convirtió en madre por primera vez el 19 de abril de 2018, con la llegada de su primogénita, a quien llamaron Gianna Trenkmann.

No conocemos mucho acerca de la pequeña, que actualmente está por cumplir 6 años, ya que la actriz mantiene a sus hijos alejados del foco público y, en las pocas ocasiones en las que comparte en sus redes algún momento con ellos, oculta sus rostros.

Karla Souza junto a sus hijos Gianna y Luka (Foto: Karla Souza / Instagram)

2. Luka Trenkmann

El segundo hijo de Karla Souza se llama Luka Trenkmann y nació el 12 de junio de 2020. Esta vez, la actriz recibió a un varón y tenía la deseada “parejita” (hombre y mujer) que muchos padres desean.

3. Giulia Trenkmann

Giulia Trenkmann ha sido la integrante de la familia que se ha sumado más recientemente, pues llegó a este mundo el viernes 15 de marzo de 2024. Tal como compartió Souza en sus redes sociales, la bebé nació saludable después de un prolongado trabajo de parto, que se extendió 33 horas.

Karla Souza y Marshall Trenkmann recibieron a su tercera hija, Giulia (Foto: Karla Souza / Instagram)

“Después de un maratón de 33 horas de trabajo de parto, que se detuvo y comenzó más veces que una producción de cine durante Covid, les anunciamos la llegada de nuestra preciosa hija, Giulia! 33 horas sin epidural y sin doctora, mi hija llegó al caos de la vida tal y como ella lo quiso”, escribió en la descripción de la publicación de Instagram.

SOBRE EL AUTOR Gianella Altuna Periodista de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Interesada en temas culturales como el cine y series. Actualmente se desempeña como redactora del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio.